وفاة نجمة تيك توك مشهورة بعد تحدّي خطير.. "كانت تريد المغامرة"

توفيت المراهقة ونجمة التيك توك "تانيا باردازي" عن عمر يناهز الـ 21 عاماً وذلك خلال يوم 27 أغسطس الماضي سبب تجربتها تحدي على تطبيق تيك توك الشهير.

تفاصيل وفاة تانيا باردازي

نشرت صفحة Skydive Toronto عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم السبت الماضي منشور أعلنت فيه عن وفاة نجمة تيك توك وجاء في المنشور: "توفيت طالبة بعد اصابتها البالغة خلال القفز بالمظلات وذلك عن عمر يناهز 21 عاماً".

وكشف التقارير الاخبارية بأنه تم نقل نجمة التيك توك الى أقرب مستشفى محلي قريب منها ولكنها ما لبثت أن فارقت الحياة وتم إعلان وفاتها رسميًا بسبب تأثرها بجروح بالغة أصيبت بها خلال الحادث.

تفاصيل الحادثة التي تسبب بوفاة تانيا باردازي

أرادت نجمة التيك توك تجربة مغامرة sky diving المنتشرة عبر تطبيق تيك توك، ووفقاً للتقارير فإن تانيا تلقّت دورة واحدة في القفز بالمظلات، مما جعلها مؤهلة للقفز الفردي ولكن وخلال التجربة تحوّل الامر الى فاجعة كبيرة أدّت الى وفاتها.

وصرّح صديق مقرب من نجمة التيك توك بأن تانيا كانت مهتمة بشكل غريب بكل شيء يتعلّق بالمغامرات، فالحياة كانت مملة بالنسبة لها وتحاول دائماً القيام بشيء فيه مغامرة.

كما عبّر صديقها عن حزنه الشديد وقال: "عاشت تانيا كل دقيقة في حياتها على أكمل وجه، وهذا الأمر كان أكبر صدمة بالنسبة لنا فبالرغم من مرور يومين إلا أن الامر لا يزال يشكّل صدمة".