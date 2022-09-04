وفاة فتح الله المغاري بعد تعرضه لوعكة صحية

غيَّب الموت الفنان المغربي فتح الله المغاري عن عمر ناهز الـ82 عامًا، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

وفاة فتح الله المغاري

توفي فتح الله المغاري أثناء تواجده في مستشفى عسكري بالعاصمة المغربية الرباط يوم أمس السبت الموافث 3 سبتمبر، حيث نقل إليه إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ويعتبر الفنان الراحل من أبرز نجوم الأغنية المغربية، كما أنه من أشهر كتاب الكلمات الذين تركوا بصماتهم في ذاكرة الموسيقى بالمغرب.

من هو فتح الله المغاري ؟

هو ملحن وشاعر ولد عام 1940 في مدينة فاس، ويعتبر من أحد مؤسسي الأغنية المغربية، ويمتلك رصيد ضخم من الأغاني التي أشرف على كتابتها من بينها: "الصنارة" و"محال ينساك البال" و"مغيارة" و"كاس البلار"، و"ضاعت لي نوارة"، "الله على راحة" و"رجال الله".

ومن أشهر أغانيه الوطنية "نداء الحسن"، التي طرحها بعد الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء، التي دعا إليها الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1975.