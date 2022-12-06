وفاة كريستي آلي بسبب السرطان.. وهذه قصة حبها لجون ترافولتا

فارقت الفنانة الأمريكية كريستي آلي الحياة عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد تلقيها العلاج من مرض السرطان في مركو "مزفيت بولاية فلوريدا.

وفاة كريستي آلي

وأعلن الأخبار المؤسفة ابني النجمة الراحلة، ترو وليلي باركر، الذين شاركا منشورًا باسمهما عبر حساب والدتهما الرسمي في موقع "تويتر"، وكتبا: "إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم. يحزننا أن نعلمكم أن أمنا الرائعة القوية والمحبة قد توفيت بعد معركة مع مرض السرطان لم يُكتشف إلا في الآونة الأخيرة".

ولفتا إلى أن والدتهما كريستي كانت محاطة بعائلتها وأحبائها قبيل وفاتها، وأضافا: ""كانت محاطة بأقرب أفراد عائلتها وقاتلت بقوة كبيرة. ومثلما كانت مبدعة رائعة على الشاشة، فقد كانت أما وجدة أكثر روعة".

وأشاد الشقيقين بروح والدتهما الشغوفة للحياة، وكتبا: "حماس والدتنا وشغفها بالحياة وأطفالها وأحفادها وحيواناتها العديدة، ناهيك عن فرحتها الأبدية في الإبداع، كانت لا مثيل لها وتترك لنا مصدر إلهام لعيش الحياة على أكمل وجه كما فعلت"".

واختتما المنشور بشكر الجميع على صلواتهم ودعواتهم، مطالبين إياهم احترام خصوصيتهما في هذا الوقا الصعب.

جون ترافولتا ينعي كريستي آلي

وعلى الفور، توجَّه النجم الأمريكي جون ترافولتا عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك صورتين إحدهما لكريستي وأخرى لقطة لطيفه تجمعه بها، وكتب ناعيًا: "علاقتي بكيرستي كانت واحدة من أكثر العلاقات المميزة في حياتي. أحبك كيرستي. وأعلم أننا سنلتقي مجددا".

علاقة جون ترافولتا و كريستي آلي

يذكر أن آلي كانت معجبة بجون ترافولتا، وسرعان ما تطورت علاقتهما إلى حب نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث قالت في إحدى اللقاءات: "لم تكن علاقتنا جنسية لأنني لم أرد أن أخون زوجي في ذلك الوقت باركر ستيفنسون ولكن هناك ما هو أسوأ من العلاقة الجنسية وهو الوقوع في حب شخص آخر وأنا أعتبر أن ما فعلته أسوأ من ذلك، لأنني في الواقع سمحت لنفسي أن أقع في الحب معه وأستمر في حبه لفترة طويلة".

وأوضحت كريستي أن أصعب شيء فعلته هو مقاومتها لمشارعها تجاه ترافولتا، خاصة بعدما التقت زوجته؛ إذ شعرت أن علاقتهما لا يمكن أن تتطور لأبعد من إطار الصداقة، لاسيما أنها كانت متزوجة.

ولفتت الممثلة أنها كانت تغازل ترافولتا بجنون حينما اجتمعا مجددا في الجزء الثاني من Look Who’s Talking عام 1990، لكنها تراجعت للخلف بعد مواجهة زوجته وجهًا لوجه، وقالت حينها: "حينها فوجئت بصديقته تسألني لماذا تغازلين زوجي؟ على الرغم من أن الثنائي لم يتزوجا سوى عام 1991، لذا كان علي أن أتخذ قراري وأنسحب كي أضع نهاية لهذه القصة".