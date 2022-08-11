وفاة لينا الهاني بحادث مروع.. وابنتها ترثيها بكلمات مؤثرة

توفيت شقيقة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، لينا الهاني ، في حادث سيارة مروع في دول الكويت، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.



وفاة لينا الهاني في حادث سيارة



تعرضت لينا الهاني لحادث سيارة مأساوي يوم أمس الأربعاء في دولة الكويت، وعلى الفور وصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادثة، التي عملت على نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة، لكنها مع الأسف كانت قد فارقت الحياة على الفور.

وحول تفاصيل الحادثة، نتج الحادث المميت بعد اصطدام سيارتين ببعضهما البعض على أحد الطرق السريعة في الكويت؛ ما أسفر عن وفاتها.

ابنة لينا الهاني تنعاها بكلمات مؤثرة

ونعت ابنة الراحلة، ”ليا“، والدتها برسالة مؤثرة شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، كتبت فيها: "أريد أن أخبركم جميعًا عن الملاك الذي طار إلى الجنة، ماما، أتمنى أن أتمكن من إرسال رسالة نصية إليك مرة أخيرة وأخبرك أنه يجب أن تكوني الأكثر فخرًا بنفسك. لأنك منحتني ولاميتا أسعد حياة وذكرى لأم مدهشة".

وتابعت: "أنتِ تعرفين أنك محبوبة من قبل الكثير من الناس. كنت أنتظر اللحظة التي أراك فيها وأعانقك مرة أخرى ولكن أعتقد أن الله كان لديه خطط أخرى ولا بأس بذلك .. ربما لم نتمكن من التعامل مع المسافة حتى جعل روحك أقرب إلى روحي ... أقرب ما يمكن أن تحصل عليه على الإطلاق".

وأضافت: "لقد كنتِ ملاكًا منذ اليوم الأول، ورأيتك تذرفين الدموع من أجلنا، وتعملين من أجلنا، وفي أسوأ أيامي، جلستِ ونمت بجواري".

وأوضحت أن والدتها الآن إلى جانب الله الرحيم والحنون، وأن هناك العديد من الأشخاص ممن سيعتنون بها وشقيقتها.

واختتمت منشورها: "فقط لأنك لست هنا جسديًا لا يعني شيئًا يا طفلتي، الآن استرخي وشاهديني أمضي في الحياة التي أعددتني لها لأنني أعرف أنك تشاهديني بابتسامة على وجهك".

آخر ما نشرته لينا الهاني قبل وفاتها



وكان آخر ما نشرته لينا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والذي يتابعها عليه أكثر من 68 ألف متابع، صورة لها بإطلالة صيفية أنيقة مُرتديةً فستانًا بطبعات ملونة، وعلَّقت: "الحب أم السعادة؟ اختر".

كما نشرت صورتين لها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" من أحدث إطلالاتها، دون أن تدرك أنها الأخيرة في أرشيف صورها.





وانهالت تعليقات المتابعين الذين أعربوا عن صدمتهم بخبر وفاتها، فعلَّقت الإعلامية الكويتية متمنية الصبر لعائلة الفقيدة وبناتها: "إنا لله و إنا إليه راجعون 💔💔 الله يرحمها و يغفر لها اللسان يعجز عن وصف أخلاقها و مشاعري نحو فقدانها 💔💔 اسأل الله العلي القدير ان يعفو عنها و يصبر اهلها وبناتها".

من ناحيتها، كتبت الفنانة الكويتية رونق: "الله يرحمها ويغفولها".

والجدير بالإشارة إليه أن لينا تعتبر ناشطة ومؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتهتم بأعمال شقيقتها النجمة اللبنانية، كما تدير متجر LUXURIA، وهي ام لفتاتين.

