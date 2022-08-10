انتشرت أخبار تفيد مفارقة والدة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، عزة، الحياة يوم أمس الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الجاري.

وفاة والدة يعقوب الفرحان

وأعلن الممثل السعودي محمد الشهري الأخبار عبر حسابه على موقع "تويتر"، وشارك منشور ينعي فيه الراحلة، وكتب: " ببالغ الحزن نعزي صديقنا واخونا الفنان المحبوب يعقوب الفرحان في وفاة والدته صباح اليوم ، نسأل الله ان يرحمها ويغفر لها ويسكنها جنات النعيم ويرزق ابنائها واحبابها الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون".





وعزَّت زوجة يعقوب الفرحان، الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، حماتها الراحلى بمنشور مقتضب لم تنشر فيه تفاصيل وفاتها، وكتبت: "إن لله وإنا إليه راجعون".

وحتى الآن، لم ينشر يعقوب أي منشور ينعي فيه والدته، بل اكتفى بالصمت.

والدة يعقوب الفرحان تعبر عن فخرها به وبليلى إسكندر

وكانت علاقة الفرحان بوالدته قوية جدًا، ففي إحدى اللقاءات أعربت عن فخرها به وبزواجه من ليلى اسكندر، مؤكدةً اناه لا تهتم بما يقوله الآخرين حول علاقتهما ما دام أنهما سعيدين، وأشادت بطيبة قلبهما وتمنت لهما السعادة والرضا والتوفيق في علاقتهما الزوجية.

وتأثر الفرحان وزوجته بكلام والدته، وانهمرت دموع ليلى خلال اللقاء المباشر.

