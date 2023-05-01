وفاة مصطفى درويش بسكتة قلبية.. وهذا آخر ما نشره

توفي الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر ناهز الـ43 عامًا، إثر إصابته بجلطة قلبية.

وفاة مصطفى درويش

وأعلن شقيق الفنان الراحل، هاني درويش، خبر وفاة شقيقه في منشور شاركه عبر حسابه الخاص، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

آخر ما نشره مصطفى درويش قبل وفاته

وكان آخر ما نشره الفنان عبر حسابه في "فيسبوك" يعود لست ساعات، إذ أشار من خلاله أنه لم يعد قادر على النوم ومصاب بالأرق، إذ كتب: "هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام".

كما نشر صورة لصيدلية تعرض دواء ينهي الماضي بـ10 جنيه، وأرفقه بتعليق: "هاتلي بـ500 لو سمحت".

وأعرب زملاء درويش عن حزنهم لوفاته، فكتبت شيمائ شعبان: "يامصطفى لا يا مصطفى.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمك ويغفرلك ويجعلك من أهل الجنه ونعيمها يارب".

ونعت الفنانة الأردنية صبا مبارك الراحل، وكتبت: "الله يرحم مصطفى .. موهوب و جميل و خلوق .. خبر محزن جدا و صادم.. الله يرحمه و يصبر اهله 💔".

آخر أعمال مصطفى درويش

وشارك درويش في موسم رمضان المنصرم بأربعة أعمال هي: مسلسل "سره الباتع" من بطولة أحمد السعدني، ومسلسل "كامل العدد" إلى جانب دينا الشربيني، ومسلسل "إكس لانس" مع محمد سعد، ومسلسل "تلت التلاتة" إلى جانب غادة عبد الرازق,