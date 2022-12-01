وفاة مغني أمريكي بعد ساعات من حفل زفافه.. وعروسه: لا يمكنني ان اتحمل

توفّي النجم الهوليوودي الشهير والمغني والكاتب الامريكي "جيك فلينت" عن عمر يناهز الـ 37 عاماً يوم السبت الماضي وذلك بعد ساعات قليلة من حفل زفافه، في خبر شكل صدمة كبيرة لجمهوره وعائلته وعروسته.

تفاصيل وفاة النجم جيك فلينت بعد ساعات من حفل زفافه

أقام المغني الامريكي الشهير "جيك فلينت" حفل زفافه في منزله بالقرب من لاية تولسا يوم السبت الماضي على حبيبته، وبعد حفل الزفاف بساعات قليلة توفّي النجم البالغ من العمر 37 عاماً.

ولم تكشف بعد أي تفاصيل أخرى حول أسباب وفاته المفاجئة والتي سببت صدمة للجميع خاصة ممن تواجدوا في حفل الزفاف، إلا ان زوجته أكّدت بأنه توفي خلال نومه، مما يشير إلى تعرضه لازمة قلبية او جلطة.

زوجة جيك فلينت تعبر عن حزنها لوفاته المفاجئة

وانتقلت العروس المفجوعة الى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لتنعى زوجها فقالت: "من المفترض أن نقوم بتصفّح صور زفافنا في هذا الوقت، لكن بدلاً من ذلك أقوم باختيار الملابس التي سأدفن بها زوجي، إن هذا الألم كبير جداً لا يمكن وصفه".

وتابعت زوجته: "انا لا يمكنني ان اتحمّل اكثر من ذلك فقد ذهب قلبي كله وأريده ان يعود فانا أحتاجه هنا"، وشكل خبر وفاة الفنان الأمريكي صدمة لعائلته وأصدقائه في الوسط الفني الموسيقي، ونعاه عدد كبير من الجمهور معبرين عن صدمتهم وحزنهم الشديد.