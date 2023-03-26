وفاة نجم الفصول الأربعة عن عمر يناهز 45.. "سامي أوغلي باشا"

أعلنت مصادر إعلامية سوريّة عن خبر وفاة النجم السوري "محمد سامر الحاج" وذلك عن عمر يناهز 45 عاماً، في خبر صدم الوسط الفني بأكمله.

وفاة النجم "محمد سامر الحاج" نجم مسلسل الفصول الأربعة

أعلنت الصفحة الفنية وفاة النجم عن عمر يناهز 45 عاماً وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان حيث فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية.

وأثارت وفاة النجم حالة من الصدمة في الوسط الفني وذلك لصغر عمره، حيث أنه لم يقدّم الكثير من الاعمال في الدراما السوريّة بسبب اصابته بمرض السرطان.

محمد سامر الحاج وشخصية سامي أوغلي باشا

وكان النجم "محمد سامي الحاج" قد اشتّهر لدى الجمهور العربي بشخصية "سامي أوغلي باشا" في مسلسل "الفصول الأربعة" حيث ظهر في أحد الحلقات خلال مشهد واحد فقط لكنه بقي في ذاكرة الجمهور.

وكان محمد سامي الحاج قد شارك في رباعية "الأقنعة" ضمن الموسم الثاني من المسلسل، حيث وقع في حب سوسو ابنة نجيب وماجدة في حفل خطوبة مازن الجوربار على شقيقته ماسه.

وتقدّم سامي أوغلي باشا لخطوبة سوسو حيث وافقت الاخيرة عليه نكايةً بابن خالتها الذي تحبه من طرف واحد مازن الجوربار لأنه قام بخطوبة فتاة أخرى.

ولم يظهر سامر سوى في مشهد تواجده في حفل خطوبة مازن وشقيقته، حيث كان بعد ذلك يتواصل مع سوسو عبر الهاتف والذي قام بالنهاية بالانفصال عنها لاكتشافه بأنها ما تزال تحب مازن.