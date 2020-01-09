هل تذكرون "نارا" في الفصول الأربعة؟ هكذا أصبحت اليوم وهذا ما قالته عن الارتباط!

حلت النجمة السورية الجميلة "روعة السعدي" ضيفة مع مقدم البرامج السوري "مصطفى الأغا" في برنامج صدى الملاعب إلى جانب شقيقتها الفنانة ربا السعدي.

وتحدثت روعة خلال الحلقة عن الخجل الذي ما زال يرافقها إلى يومنا الحالي على الرغم من عملها في الوسط الفني ووقوفها أمام الكاميرا، وعن سبب توترها وخوفها من اللقاءات المباشرة، أنها في حال أخطأت خلال التمثيل يمكنها إعادة المشهد أما في حالة اللايف فلا يمكن إعادة اللقطة لذلك تشعر بالتوتر والقلق أكثر.

وعن قرارها بالابتعاد عن الوسط الفني قالت: "كان عمري 17 وعودي ما زال طري وبدون خبره" مؤكدةً أنها لم تكن جاهزة للشهرة بعد، أما شقيقتها ربى التي كانت إلى جانب روعة أكدت أنها ابتعدت 4 سنين لأنه لم يعرض عليها أي عمل خلال هذه الفترة ولا تعرف السبب وراء ذلك، أما الآن فالأمور تحسنت.

وتطرق الآغا إلى الحديث خلال الحلقة عن الحياة العاطفية للشقيقتين، لتجيب روعة أن شقيقتها مخطوبة أما هي فلا يوجد مشروع ارتباط حالياً وان الموضوع "قسمة ونصيب" وسط تلميحات من مصطفى عن معرفته بعض التفاصيل السرية في حياة روعة العاطفية.

هذا وتم خلال الحلقة عرض رسائل من الفنانيين السوريين للشقيقتين مليئة بالمحبة والتقدير بناءً على موهبتهما في الفن وانهما تربيتا في حضن الدراما السورية.

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