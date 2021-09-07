ليلى اسكندر متهمة بالإساءة لفتيات السعودية بسبب يعقوب الفرحان.. وخبر طلاقها إلى الواجهة!

غيرة أم حسد؟!... بغض النظر عن الإجابة إلى أن الفنانة ليلى اسكندر وضعت نفسها في موقف صعب والسبب زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

يعقوب فرحان يحقق حالياً نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل "رشاش" والذي يُعرض من خلال منصة شاهد، ولكن يبدو أن هذا النجاح استفز زوجته ليلى اسكندر والتي دخلت في مشادة كلامية مع معجبات زوجها.

الأمر بدأ بأن شاركت ليلى صُورة غريبة لزوجها اعتبرها البعض غير لائقة وارفقتها بتعليق "عسى ما شر"... ليأتي الرد من معجبات زوجها بعدة تعليقات كان منها "انتوا تهاوشوا وانا جالسة اتأمل تفاصيل وجهه امبيه بدون الميم"...

ليلى ردت على المُعجبة بطريقة هجومية جاء فيها "امبيه من دون الميم يعني ابيه..الله يا شريفات مكة الله عليكم استمروا"... وتابعت في تعليق ثاني "أنا بالمملكة من عام 2016 وتعودت على هذه العينات واعرف ارد الطار طيران وانا أختك".

تعليقات ليلى إعتبرها الأغلب إساءة واضحة للفتيات السعوديات مما دفعهم لمهاجمتها بعدة تعليقات كان منها "أول شيء زوجها مشهور وفنان طبيعي يكون له مُعجبات المفروض تتقبل يعني بالنهاية ماراح يجون يخطفون زوجها ثاني شيء إذا بغت ترد لا تعمم وتبطن الكلام"

وتابع آخر "شريفات مكه ؟ والله التعميم لغه الجهلاء ، وبعدين بغض النظر عن حركات المراهقات مفروض تكون اعقل من كذا بالنهايه زوجك موجود بالوسط الفني طبيعي راح يصير له معجبات وكلام واجدد"

وجاء في تعليق أحدهم "تحاول تطلعو بايشع صوره ادا عندك مشاكل مع زوجك انكتمي مو تنزلي بعدين تغار قمة التناقض بعدين كداً ولا كدا الانسان بحالو هي تحاول تسوي مشاكل على ظهر زوجها مجنونه و فاشله جدا"..

مع الهجوم الشديد على ليلى أُعيد للأذهان موضوع طلاقهما والذي تصدر الحديث منذ أشهر قليلة بعد أن شاركت منشور جاء فيه "أعلن إنفصالي عن يعقوب"...إلا أنها عادت وشاركة صُورة لهما معاً بعد عودته من الإجازة لتعلن بطريقة غير مباشرة أنهما معاً.

زواج ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان !

يذكر أن الثنائي متزوج منذ حوالي الـ 9 سنوات وأثمر عن هذا الزواج طفل وحيد وهو "يوسف"، وكان الزواج مثيراً للجدل بشكل كبير بعد أن غيرت ليلى ديانتها من المسيحية إلى الإسلام وسط أخبار أن زوجها كان السبب، إلا أنها نفت الأمر وأكدت أن الأمر كان عن قناعة بعد أن وجدت في القرآن الكريم أجوبة لجميع الأسئلة التي في بالها.

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