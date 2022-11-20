يارا تحمس متابعيها لكأس العالم.. وترتدي تيشيرت دولة قطر

تعتبر الفنانة اللبنانية يارا من أكبر عشاق كرة القدم، وتحديدًا اللاعب الأرجنتيني ميسي، ومع اقتراب بدء بطولات كأس العالم قطر لعام 2022، التي من المقرر أن تنطلق الليلة في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية، بدأت تتجهز للهتاف من أجل فريقها المفضل.

يارا تشجع فريق قطر في كأس العالم

توجَّهت يارا عبر حسابها على موقع "تويتر" لمشاركة متابعيها صورا لاستعداداتها لبطولة كأس العالم، حيث تظهر جالسة أمام التلفاز مُرتديةً تيشيرت علم دولة قطر، بينما أمسكت في إحدى يديها كرة قدم، وأمامها كأس ذهبي مصغر لكأس العالم.

وبدا واضحًا على يارا الحماس لموعد مباراة قطر والإكوادور في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث أرفقت الصورتين بتعليق تتمنى فيه النجاح لكل المنتخبات العربي، وكتبت: "منبتدي مع الإفتتاح وأوّل مباراة المنتخب القطري..بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم".

واختتمت منشورها بالتساؤل حول من يشعر بالحماسة لمشاهدة المباراة، حيث كتبت: "مين متلي منتظر المباراة؟".





تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور يارا، فعلَّقت إحدى المستخدمات: "اااااااه قلبيييييببي هلأ ابتدى يحلى وحلي المونديال دخيل الله هالطلة والجماااااال والضحكة هيدول قبل كل شييي بس طلتك اللي بتحلي وبتجمل اي شي يلا مجهزين ومنتظرين من هلأ وحماس غير شكل"

وأضافت أخرى: "فديت التيشرت و اللي لابس التيشرت يا حظ قطر ف تشجيعك لهم".