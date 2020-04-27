ياسر العظمة يحسم الجدل حول شائعات وفاته ويظهر بنفسه..إليكم ما قاله

هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكن ليحسم الجدل قرر الفنان السوري القدير ياسر العظمة أن ينفي هذه المرة شائعة وفاته بنفسه، وظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

واستهل الغظمة في بداية حديثه بأن وجّه التهنئة لجمهوره المتابع له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يبعد عن الناس غمة فيروس كورونا.

وتابع: " شكرًا على تعليقاتكم الرائعة تجاه أعمالي اللي بتخليني أشعر إني قريب منكم وعايش معكم وعايشين معي وهذا شرف كبير لي، وأرفع راسي بالعالي إن محبين ومعجبين برامجي كتار ومن كل الأعمار".

وبعد أن طمأن الجمهور على صحته بنفسه، تحدث العظمة للجمهور عن مشاريع فنية قادمة قيد التنفيذ حاليًا سيتم عرضها على قناته على موقع يوتيوب، كما حذر أن يتابع الجمهور أي جهات منتحلة لشخصيته وصفحات تحمل اسمه، مؤكدًا أنه لا يمتلك إلا صفحة واحدة على فيسبوك، وحساب على موقع إنستغرام وقناة على موقع يوتيوب.

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