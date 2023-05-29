ياسر العظمة يعبر عن ألمه لوداع أسامة الروماني: "فراقك أوجعني"

نعى الفنان السوري ياسر العظمة زميله الفنان الراحل أسامة الروماني، الذي توفته المنية عن عمر ناهز الـ81، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

ياسر العظمة ينعي أسامة الروماني

وتوجَّه العظمة عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك صورة قديمة تجمعه بالفنان السوري حسام تحسين بيك والراحل أسامة الروماني، وكتب في نعي الأخير: "غاب عن سماء الفن نجم آخر، مترجلاً عن حصانه، مخلّفاً وراءه الفن النظيف، والصيت الحسن ..رحمة الله على روحك الطاهرة يا أسامة".

وأضاف العظمة معربًاعن حزنه وألمه لفراق صديقه: "ايها الصديق الغالي .. يارفيق الدرب الطويل .. احزنني فراقك ، وأوجع قلبي ، ودفع الدموع الى عينيّ .. ليرحمك الله . وماالبقاء والخلود إلّا لوجهه الكريم".