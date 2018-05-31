الفنان المصري ياسر جلال

يشارك النجم المصري ياسر جلال في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "رحيم" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا وحقق نجاح جماهيري كبير.

وفي المقابل يشارك شقيق الفنان ياسر جلال الأصغر رامز جلال هذا الموسم من خلال تقديم برنامج المقالب رامز تحت الصفر والذي يحقق أيضًا نجاح جماهيري كبير.

وكان رامز قد مازح شقيقه خلال برنامجه في الحلقة التي استضاف فيه الفنانة اللبنانية نور والتش تشارك ياسر جلال في بطولة مسلسله، حيث نشر رامز صورة لشخصية ياسر في المسلسل وعلق معلش يا خويا يا رحيم

ويبدو ان ياسر جلال كان قد سبق شقيقه وقرر ممازحته وذكر اسمه بمسلسله ففي احد مشاهد الحلقة الثالثة عشر وعند دخول شقيق رحيم ومع زوجته بعد ا نقاذها من الخطف، وفي محاولة منه لاخفاء انه أنقذ زوجته من الخطف قال لشقيقه رحيم "ياسر جلال" أنه ذهب ليحضر زوجته من موقع التصوير في شرم الشيخ، ليرد عليه ياسر جلال ساخراً أنه "يبدو فليماً لعادل امام او لاحمد السقا"، فيرد شقيقه هشام قائلاً: " ده لرامز جلال" ليرد عليه ياسر قائلاً: "وده بيبيع ايه ده.