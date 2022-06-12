ياسمين الخطيب تكشف محاولتها الانتحار.. وطليقي لم يستوعب مرضي النفسي

أعلنت الإعلامية المصرية، ياسمين الخطيب، خبر انفصالها عن زوجها رمضان حسني، بعد أشهر قليلة على زواجهما.

أعلنت ياسمين الخطيب الأخبار رسميًا عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك"، مؤكدةً أن الطلاق انتهى بشكل ودي، وطالبت الجميع بعدم الخوض في طلاقها؛ ملتزمةً الصمت إزاء الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذه الخطوة، وكتبت: "أرجو أن يحترم الزملاء الاعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب).. كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم".

ياسمين الخطيب تقدم على الإنتحار

وقبل إعلان طلاقها بيوم، كانت الخطيب قد كشفت إقدامها على الانتحار في منشور مطوَّل، كتبت فيه: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءاً على تعليمات طبيبي النفسي..لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها".

وأوضحت أنها لا تعاني من صدمة عاطفية، بل تعاني من اضطراب الشخصية الحدي، وأضافت: "على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة..لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".

وفي لقاء لها في برنامج "قعدة ستات"، كشفت أن طليقها لم يستوعب حالتها النفسية، مُعتقدًا أنها تبالغ بردود أفعالها. لكن أكَّدت دعمه لها حينما كان عندها مشاكل في النظر، فلقد وقف إلى جانبها.

زيجات ياسمين الخطيب



يذكر أن ياسمين الخطيب كانت متزوجة سابقًا ثلاث مرات، الزيجة الأولى كانت من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي، وأنجبت منه طفلين "أدهم، وجلال"، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات. أما الزيجة الثامية كانت من قاضِ لم تكشف عن هويته أو اسمه، واستمر زواجهما ثلاث سنوات، ثم تزوَّجت من المخرج خالد يوسف سرًا وانفصلت عنه بعد ذلك.

أما زواجها الرابع والحالي فهو من رجل الأعمال رمضان حسني، الذي يمتلك شركة إنتاج فنية، إذ أشرف على إنتاج إحدى حفلات الفنان المصري محمد رمضان التي رفعت شعار “أقوى حفلة في الساحل”، وحققت نجاحاً كبيراً.



