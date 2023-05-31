  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ياسمين صبري تتلقى عرضًا للزواج.. وتكشف سبب تغيُّر ملامحها

ياسمين صبري تتلقى عرضًا للزواج.. وتكشف سبب تغيُّر ملامحها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 31 أيّار / مايو 2023 - 07:47
ياسمين صبري
ياسمين صبري


فتحت الفنانة المصرية ياسمين صبري باب الأسئلة أمام متابعيها، وأجابت على بعض تساؤلاتهم التي تخص جوانب من حياتها.

اقرأ ايضاًياسمين صبري تثير فضول و حيرة جمهورها لهذا السبب...ياسمين صبري تثير فضول و حيرة جمهورها لهذا السبب...

ياسمين صبري تتخلى عن التجميل

ففي إحدى الأسئلة، لاحظت إحدى المتابعات التغيُّر الواضح في ملامح ياسمين، إذ قالت متسائلًة: "ملاحظة ملامحك متغيرة إنتي قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية ووشك يرجع لطبيعته القديمة صح؟".

بدورها، أكَّدت صبري ملاحظته، لافتة إلى أن الجمال الطبيعي أصبح أمر "نادر"، وعلَّقت: "صح، مش ليا، مش بيليق عليا، من كتر التجميل.. الطبيعي بأة حاجة نادرة".

ياسمين صبري

ياسمين صبري ترفض المشاهد الجريئة

وطرح متابع آخر سؤال على النجمة حول ما إذا كانت لتوافق على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود، وجاء جوابها كالتالي: "إذا كان أنا مبوافقش هنا حوافق هناك".

ياسمين صبري

ومازحت صبري أحد متابعيها الذي تساءل حول هوية أخرى تحبها غير التمثيل، لتجيبه: "الروقان.. موهوبة فيها أوي".

وأكَّدت صبري إلى أنها ليست عصبية، بل شخصية هادئة، كما شاركت صورة قديمة لها وهي طفلة.

اقرأ ايضاًياسمين صبري تثير فضول و حيرة جمهورها لهذا السبب...ياسمين صبري تستأنف نشاطها الفني بثلاثة أعمال سينمائية

ياسمين صبري تتلقى عرض زواج

وتلقت صبري عرض زواج من أحد متابعيها، الذي كتب لها: "لك والله إذا تتزوجيني طاقة القدر تنفتحلك شو ما بدك عندي.. عندي زبيب وعندي عنب وعندي تين شو ما بدك عندي"، لترد عليه الفنانة: "ما شاء الله" مرفقة إياه بإيموجي على شكل وجوه تضحك.


 

كلمات دالة:ياسمين صبري

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...