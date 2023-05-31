ياسمين صبري تتلقى عرضًا للزواج.. وتكشف سبب تغيُّر ملامحها



فتحت الفنانة المصرية ياسمين صبري باب الأسئلة أمام متابعيها، وأجابت على بعض تساؤلاتهم التي تخص جوانب من حياتها.

ياسمين صبري تتخلى عن التجميل

ففي إحدى الأسئلة، لاحظت إحدى المتابعات التغيُّر الواضح في ملامح ياسمين، إذ قالت متسائلًة: "ملاحظة ملامحك متغيرة إنتي قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية ووشك يرجع لطبيعته القديمة صح؟".

بدورها، أكَّدت صبري ملاحظته، لافتة إلى أن الجمال الطبيعي أصبح أمر "نادر"، وعلَّقت: "صح، مش ليا، مش بيليق عليا، من كتر التجميل.. الطبيعي بأة حاجة نادرة".

ياسمين صبري ترفض المشاهد الجريئة

وطرح متابع آخر سؤال على النجمة حول ما إذا كانت لتوافق على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود، وجاء جوابها كالتالي: "إذا كان أنا مبوافقش هنا حوافق هناك".

ومازحت صبري أحد متابعيها الذي تساءل حول هوية أخرى تحبها غير التمثيل، لتجيبه: "الروقان.. موهوبة فيها أوي".

وأكَّدت صبري إلى أنها ليست عصبية، بل شخصية هادئة، كما شاركت صورة قديمة لها وهي طفلة.

ياسمين صبري تتلقى عرض زواج

وتلقت صبري عرض زواج من أحد متابعيها، الذي كتب لها: "لك والله إذا تتزوجيني طاقة القدر تنفتحلك شو ما بدك عندي.. عندي زبيب وعندي عنب وعندي تين شو ما بدك عندي"، لترد عليه الفنانة: "ما شاء الله" مرفقة إياه بإيموجي على شكل وجوه تضحك.



