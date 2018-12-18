ياسمين صبري تستعد لدراما رمضان.. بدورات مُكثفة في الرقص الشرقي!

ياسمين صبري

بعدما انتشرت بعض الأخبار التي تفيد أن سبب رفض الفنانة المصرية ياسمين صبري المشاركة في فيلم الفنان تامر حسني الأخير واستبدالها بالفنانة زينة هو رغبتها بالتفرغ لأولى أدوار البطولة المطلقة في رمضان المقبل، أكدت بعض المصادر أن صبري تستعد بالفعل لتقديم مسلسل بطولة مطلقة في رمضان المقبل.

وأضافت هذه المصادر أن المسلسل من المقرر أن يحمل إسم "حكايتي" وتجسد فيه صبري مشوار حياة راقصة تبدأ مشوارها من حارة شعبية، وبحسب هذه المصادر أيضًا فإن صبري قد بدأت باخذ دروس مكثفة في الرقص الشرقي من أجل الدور المقبل.

وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل، إلا ان بعض التسريبات أشارت إلى أن أول الأسماء المطروحة للمشاركة إلى جانب ياسمين صبري هي الفنانة وفاء عامر.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة المصرية في السينما كان فيلم ليلة هنا وسرور إلى جانب الفنان محمد عادل إمام.

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