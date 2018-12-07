ياسمين صبري تعود و تعلن عن سر اختفائها

حسمت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن سبب اختفائها و إغلاقها لكافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إغلاق تطبيق (الواتساب) لمنع الصحفيين من التواصل معها.

وكشفت ياسمين عن السبب الحقيقي وراء قيامها بذلك، من خلال خحسابها الرسمي على موقع (إنستغرام) بعد أن أعادت فتحه مجددًا، قائلة: (لمن اهتم ببساطة أردت وقتًا لنفسي)، حسب موقع دنيا الوطن.

وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها أثناء زيارتها لكوريا، معلقة: (كوريا من أجمل البلاد اللي أنا زرتها في حياتي.. أنا بحترم ثقافتها الجميلة جدًا).