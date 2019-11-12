ياسمين صبري: هذا هو فتى أحلامي.. وسأقيم في إسبانيا!

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" من تقديم الممثلة "إسعاد يونس" الجميلة الفنانة المصرية "ياسمين صبري".

تحدثت ياسمين في بداية البرنامج عن رغبتها في إنشاء خط ملابس يحمل إسمها، إلا أن هذه الرغبة لم تحقق إلى الأن بسبب الالتزام الكبير والمسؤوليات الضخمة المرتبطة بهذا العمل، إلا أن الحظ كان من نصيبها، إذ بعد اختيارها لتكون الوجه الإعلامي لماركة عدسات ملونة، تمكنت من إنشاء خطها الخاص من العدسات الملونة بحيث تكون ألوانها طبيعية وقريبة للون العين الأصلي حسب وصفها.

خلال الحلقة علقت صبري على موضوع إصابتها الخطيرة في الركبة من ممارسة رياضة "الكيك بوكسينج"، والمعاناة التي أصاباتها حتى شفيت، وانها من يوم الحادث لم تعود لممارسة هذه الرياضة بسبب خطورة الإصابات المرتبطة بهذه الرياضه.

أما في ما يتعلق بحبها لليوغا الواضح من صورها على حسابها الشخصي في إنستغرام، أكدت أنها كانت تمارس اليوغا قبل الحادث الذي أصابها وأنها تجد فيها نفسها وتساعدها على تطوير نفسها، وفاجأت الجميع عندما أعلنت أنها تفكر بالالتحاق ببرنامج الماجستير في علم النفس، بسبب حبها لهذا المجال.

الممثلة ومقدمة البرامج "إسعاد" سألت ياسمين عن الانتقادات التي طالتها خلال تأديتها لمسلسل "حكايتي" في الموسم الرمضاني السابق، التي كان من بينها "تمثيل بارد"، لتجيب: "أنا لا أحب الصوت العالي في التمثيل، والحالة النفسية للشخصية كانت مكسورة "مغلوب على أمرها"، لهذا أديت الشخصية بهدوء".

ياسمين التي تعتبر من أجمل الوجوه في الوطن العربي وأشهر الفنانات العازبات، تحدثت عن فارسها أحلامها وجاء الوصف حسب اللعبة التي شاركت فيها بجانب إسعاد يونس كالتالي: متوسط الوزن، طويل، من غير شنب، رياضي، أسمر اللون، لون العيون أسود، ناعم الشعر، ذقن خفيف، هادئ ورومانسي، منفتح للاختلاف، بيتوتي، متعلم، ومن خارج الوسط الفني.

مؤكدة أنها تكره الرجل السلبي، الجبان، وضعيف الشخصية، وأن أهم شيء هو عقله وحبه لتطوير النفس والتعلم.

أما فيما يتعلق بالشائعات التي تطاردها ومن بينها الهجرة، أكدت أنها تود شراء بيت مطل على البحر في إسبانيا التي تعشقها منذ الطفولة، وأنها تعلمت الإسبانية لحبها للغة وصوتها الجميل للأذن.

ختام الحلقة كان عن أعمالها القادمة، إذ أكدت تواجدها بفيلم عائلي بإنتاج ضخم، وسيصور خارج مصر وان معالم أبطال الفيلم لم تتضح بعد، أما عن الموسم الرمضاني 2020، أكدت أنها وقعت عقد لمسلسل رومانسي وستصرح بالمزيد قريبا.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: