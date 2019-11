ياسمين صبري: هذا هو فتى أحلامي.. وسأقيم في إسبانيا!

الجميلة المصرية "ياسمين صبري" بإطلالة ناعمة من برنامج "صاحبة السعادة" 😻😻 @yasmine_sabri #ياسمين_صبري #مصر #عرب #مشاهير #جمال #فاشن #اناقه #جديد #صاحبة_السعادة #اسعاد_يونس

A post shared by البوابة (@albawabame) on Nov 12, 2019 at 12:46am PST