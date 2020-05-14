شاهد زوجة أبو هشيمة الأولى وأولاده..والجمهور أجمل من هيفاء وهبي وياسمين صبري!

ما لا يعلمه الكثيرون أن رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" كانت متزوجاً في عمر الـ 22 وبالتحديد في فترة الدراسة الجامعية من زميلته المدعوة "عبير" والتي رزق منها بـ أولاده "عمر" والذي يبلغ من العمر 20 سنة، ويوسف الذي يبلغ من العمر "17" سنة.

هوية زوجته الأولى كانت مجهولة لفترة طويلة، إلا أنه بعد زواجه الأخير من "ياسمين صبري" بدأ البحث في حياة أبو هشيمة السابقة وتم التوصل إلى زوجته الأولى وأولاده.

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الجمهور بدوره علق على أن زوجته الأولى جميلة وأضافوا أنها أجمل من زوجته السابقة "هيفاء وهبي" وزوجته الحالية "ياسمين صبري".

من جهة أخرى، يذكر أنه تم تداول فيديو منذ مدة لـ إبن أبو هشيمة والذي يمارس شغفه في الحياة كـ لاعب كرة قدم مع النادي الأهلي.

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