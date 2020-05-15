نادين الراسي: وقعت في حب هذا الممثل..والإعلام أعطى شهرة أكبر من حجمها لـ هذه الممثلة اللبنانية!

الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" أطلقت عدة تصريحات جريئة خلال إستضافتها في برنامج "راحت علينا" من تقديم "هشام حداد".

أول التصريحات جاء كـ إجابة عن "ممثل أعجبت فيه كرجال لما مثلتي معه"، لتجيب بدون تردد "باسل خياط" الذي سبق ومثل معها في مسلسل "الأخوة"، وعلقت على الموضوع بـ "لا أعرف إذا كان إنجذاب متبادل ولكن هو حب من طرف واحد، كل شي في بجذب لـ باسل، رجال"..

أما التصريح الثاني المثير للجدل كان إجابتها عن سؤال "ممثلة أعطاها الإعلام أكبر من حجمها؟"..لتجيب بـ "ستيفاني صليبا" وفسرت ذلك بسبب قلة أدوارها التمثيلية وأنها لا تعرف ما إذا كانت موديل أو ممثلة كما أنها رفضت أن تقيم أدائها لأنها لم تتابع أي مسلسل لها...وعلقت على أنها عندما تنشر صورة جديدة الإعلام يكتب مقال أو خبر عنها...



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