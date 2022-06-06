ياسمين عبدالعزيز تتهم شقيقها وائل ببيعها بـ"عربية مرسيدس".. والأخير يرد

يبدو أن الخلافات عادت بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وشقيقها، وائل عبدالعزيز، عقب انتشار أخبار انفصالها عن زوجها الممثل المصري أحمد العوضي.

شارك وائل عبدالعزيز صورة تجمعه بياسمين عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أرفقها بتعليق: "يا بنتي انتى ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكى ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله"، وذلك ردًا على منشور كتب فيه "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلَّا الله".



ورغم اللفتة الجميلة لوائل، إلَّا أن ياسمين لم يعجبها طريقته بالحديث أو الرد على أنباء انفصالها، حيث أعادت نشر خبر يضم تصريح شقيقها، وأرفقته بتعليق: "اتوكس انت ياللي بعت اختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس"، وبعد دقائق قررت حذف المنشور.

وبدوره رد على شقيقته بمنشور آخر-حذفه فيما بعد- كتب فيه: "أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي.. انتي متعرفيش انا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيمي وبمشاكلك بأقل خساير، لكن انتي مبتتعلميش.. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمايش منه حاجة.. ربنا يهديكي ولو عالبيع انتي بعتينا كتير من 20 سنة واحنا الي بنشتريكي".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أحدثت حالة من الجدل والفضول بعد إلغاء متابعة زوجها الممثل أحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إلى مصر؛ إثر خضوعها لعملية جراحية دقيقة هناك.

ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة أحمد العوضي



انتشرت شائعات تفيد انفصال ياسمين عبدالعزيز وزوجها العوضي بعدما ألغت الأولى متابعة الأخير عبر موقع إنستغرام، رغم أنها لا تزال محتفظة بصورهما معًا. على الجانب الآخر، لم يلغِ العوضي متابعته لها ولا يزال محتفظة بصورهما معًا.

والأمر المثير للحيرة، هو أن العوضي كان مرافقًا لياسمين في محنتها، فهو من كان إلى جانبها لدى نقلها إلى المستشفى في سويسرا إثر تعرضها لوعكة صحية، إذ نشر صورة له من هناك؛ إلَّا أن عبدالعزيز شاركت منشور كتب فيه: "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلَّا الله".



وكانت الفنانة المصرية قد أثارت قلق معجبيها عقب نشرها صورة لها من داخل المستشفى؛ إذ ظهرت مستلقية على سرير الشفاء وموصولة بأنابيب المحاليل، وبدا على ملامحها التعب والإرهاق، وعلَّقت: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة".