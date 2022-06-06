ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة أحمدالعوضي.. فهل انفصلا؟!

أحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز حالة من الجدل والفضول بعد إلغاء متابعة زوجها الممثل أحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إلى مصر؛ إثر خضوعها لعملية جراحية دقيقة هناك.

ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة أحمد العوضي

انتشرت شائعات تفيد انفصال ياسمين عبدالعزيز وزوجها العوضي بعدما ألغت الأولى متابعة الأخير عبر موقع إنستغرام، رغم أنها لا تزال محتفظة بصورهما معًا. على الجانب الآخر، لم يلغِ العوضي متابعته لها ولا يزال محتفظة بصورهما معًا.

والأمر المثير للحيرة، هو أن العوضي كان مرافقًا لياسمين في محنتها، فهو من كان إلى جانبها لدى نقلها إلى المستشفى في سويسرا إثر تعرضها لوعكة صحية، إذ نشر صورة له من هناك؛ إلَّا أن عبدالعزيز شاركت منشور كتب فيه: "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلَّا الله".

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت قلق معجبيها عقب نشرها صورة لها من داخل المستشفى؛ إذ ظهرت مستلقية على سرير الشفاء وموصولة بأنابيب المحاليل، وبدا على ملامحها التعب والإرهاق، وعلَّقت: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة".

الرجيم القاسي سبب دخول ياسمين عبدالعزيز إلى المشفى

واتضح أن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة كان نتيجة اتباعها نظام غذائي قاسي، إذ صرح مصدر أن ياسمين أصيبت بحالة هبوط عرَّضتها للإغماء؛ ما دفع زوجها أحمد العوضي إلى نقلها للمشفى لتلقي العلاج المناسب، ووضع لها الأطباء المحاليل لحين استقرار حالتها.

وأشير إلى أن سبب تعرضها لحالة الهبوط نتيجة سيرها على رجيم قاسي، فقد امتنعت عن تناول بعض الأطعمة؛ بسبب رغبتها في العودة إلى وزنها المثالي، الذي كانت عليه قبل تعرصها لأزمة صحية خطرة قبل عدة أشهر.

ولفت المصدر إلى أن حالة ياسمين لا تستدعي بقائها في المشفى، إذ من المقرر عودتها إلى المنزل، بعد إجرائها الفحوصات الطبية للوقوف على مدى استقرار حالتها.



