ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها بـ"آية قرآنية".. والجمهور يستدعي شقيقها (صورة)

يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، قد فاض بها الكيل بعد وضعها تحت دائرة الضوء في الأيام الماضية، عقب تصريحات شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، وهجومه ضدها بسبب علاقتها بمواطنها وزميلها أحمد العوضي، الذي يصغرها بـ10 سنوات.

وخرجت ياسمين عن صمتها بتعليق غير مباشر على الاتهامات التي يوجهها لها شقيقها بأنها تسببت في الكثير من المتاعب له بعد دفاعه عنها ووقوفه بجانبها في عدة أزمات سابقة، آخرها طلاقها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.

ونشرت عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" آية قرآنية: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".

وفسر متابعو ياسمين، سبب وضعها تلك الآية القرآنية، بأنها أرادت توجيهها إلى شقيقها، واتهامه بظلمها والتجني عليها، بسبب وقوعها مجددًا في الحب، بشاب أصغر منها سنًا.

وشغلت قصة حب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي اهتمامات الجمهور، بسبب المعركة الكلامية بين الأخير وشقيقها، بعدما عبر وائل عبد العزيز عن عدم رضاه عن صورهما التي يتم نشرها عبر حساباتهما من آن لآخر دون تحديد طبيعة العلاقة بينهما.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد حذفت شقيقها وائل من حسابها بـ"إنستغرام"، وبادلها الأخير نفس التصرف، بينما أعلنت في الوقت نفسه عن حبها للعوضي على الملأ، بنشرها صورة لهما، وعلقت: "بحبك يا أحمد"، وقام الفنان الشاب بفعل نفس الأمر على حسابه بـ"فيس بوك".

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