تطورات صادمة في قضية دنيا بطمة قد تلقيها في غيابة الجُب..إليكم التفاصيل!

يبدو أن الأمور تزداد تعقيدًا وصعوبةً مع مرور الوقت، وحتى الآن لم يحدث أي تطور جيد لصالح الفنانة المغربية دنيا بطمة المتورطة في قضية الحساب الفاضح للمشاهير "حمزة مون بيبي"، حيث أدلت مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش بإعترافات جديدة قد تقلب الموازين، وهي من بين الأشخاص المتورطين أيضًا في هذه القصة.

وفي التفاصيل، كانت السلطات المغربية قد تابعت التحقيقات مع عائشة عياش في قضية حساب "حمزة مون بيبي" الذي تم من خلال فضح وابتزاز المشاهير بطرق مختلفة، واعترفت خلال التحقيق أنها وبرفقة دنيا وابتسام بطمة والإعلامي المغربي سيمون بلبشير قد أداروا الحساب وخططوا لكل شيء.

وبالفعل، وجهت السلطات لعائشة عياش تهم المشاركة في نشر الفضائح على حساب "حمزة مون بيبي"، إلى جانب نشر تسجيلات وصور تمس بسمعة أسماء مشهورة دون علمهم، وهي نفس التهم التي وجهت لكل من دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة.

ولكن السؤال هنا، هل حكمت دنيا بطمة على مسيرتها الفنية بالهلاك المبكر؟ حتى الآن لا أحد يعلم ماذا سوف يحدث من تطورات في قادم الأيام، ولكن حتى لو كانت بطمة بريئة من كل هذه التهم، من المؤكد أن هذه القصة ستظل علامة فارقة ومؤثرة ولن ينساها الجمهور سريعًا.

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