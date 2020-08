يسرا تعبّر عن حجم الوجع في قلبها على بلدها الثاني لبنان بعد انفجار بيروت المروّع

مفيش حاجة ممكن توصف حجم الوجع اللي فقلبي على بلدي التاني #بيروت.. المشاهد اللي فالفيديو ده لمست قلبي.. بدعي ربنا إنه يحفظ ويحمي #لبنان و يداوي قلب شعبها، ويقف ضد أي هجوم بيحاول يهدم جمالها وجمال أهلها.. قلبي مع أهل #بيروت الجميلة.. ربنا ينصركم ويحميكم.. 🇱🇧 @ricardo.karam.official #Youssra #يسرا

