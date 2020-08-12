يسرا تعبّر عن حجم الوجع في قلبها على بلدها الثاني لبنان بعد انفجار بيروت المروّع

أعلنت الفنانة المصرية يسرا عن تضامنها قلبًا وقالبًا مع لبنان والذي وصفته بأنه بلدها الثاني، وذلك عقب الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت وراح ضحيته مئات الوفيات وآلاف الإصابات وأعداد كبيرة من المفقودين لا زال البحث عنهم جاري حتى الآن.

وشاركت يسرا عبر حسابها على موقع إنستغرام مقطع فيديو يحتوي على مشاهد من انفجار بيروت وعلقت قائلة: "مفيش حاجة ممكن توصف حجم الوجع اللي فقلبي على بلدي الثاني بيروت..المشاهد اللي فالفيديو ده لمست قلبي".

وتابعت: "بدعي ربنا إنه يحفظ ويحمي لبنان و يداوي قلب شعبها ويقف ضد أي هجوم بيحاول يهدم جمالها وجمال أهلها..قلبي مع أهل بيروت الجميلة ربنا ينصركم ويحميكم".

ولم تكن يسرا الفنانة الوحيدة التي تضامنت مع الأحداث المؤلمة التي وقعت في بيروت مؤخرًا، حيث انضم لها العديد من النجوم والذين أعربوا عن تضامنهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن حزنهم على ما يمر به الشعب اللبناني من ظروف صعبة في عام 2020.

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