يسرا وصبا مبارك بإطلالة فرعونية على غلاف إحدى المجلات!

كشف الحساب الرسمي الخاص بمجلة هابر بازار بالنسخة العربية في إنستغرام عن نجمتي شهر سبتمبر المقبل وهما النجمة المصرية يسرا والنجمة الأردنية صبا مبارك.

وفي الصورة الأولى التي نشرها الحساب تظهر النجمتين إلى جانب بعضهما البعض وهما تعتمدان اللوك الفرعوني خاصة فيما يخص مكياج العيون، وترتديان قلادات ضخمة.

وفي الصورة الثانية التي نشرها الحساب تظهر الفنانة المصرية يسرا لوحدها تجلس على مقعد، مُرتدية فُستان باللون الذهبي مكشوف الأكتاف، وتكمل إطلالتها بإكسسوار مميز يتكون من قلادة وأقراط أذن باللون الأبيض.

وتعتبر جلسة التصوير هذه هي الأولى للفنانة يسرا بعد أدائها مناسك الحج إلى جانب صديقتيها الفنانة إلهام شاهين والإعلامية المثيرة للجدل هالة سرحان.

هذا وعانت يسرا مؤخرًا بسبب حالة الحزن التي عاشتها بعد وفاة والدتها والتي حرصت يسرا على ملازمتها طوال فترة مرضها الطويلة.

وعلى صعيد آخر وفيما يخص الفنانة الأردنية صبا مبارك، فقد كشفت بعض المصادر مؤخرًا ان مبارك مُرشحة للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" الذي حقق نجاح كبير في عام 2017، كبديلة للفنانة روبي والتي انسحبت من المشاركة في هذا الجزء، إلا انه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق رسميًا.

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