هند البلوشي تثير الجدل بعد تعليقها على صورتها مع عمرو دياب ودينا الشربيني.فماذا قالت؟

صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز #عمرودياب وزوجته الفنانة #دينا_الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر 🥰🌹 #ارشيف#هندالبلوشي #صدف

A post shared by •Hend Jm. Alblooshi (@hind_albloushii) on Aug 27, 2019 at 11:22am PDT