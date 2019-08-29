هند البلوشي تثير الجدل بعد تعليقها على صورتها مع عمرو دياب ودينا الشربيني.فماذا قالت؟

شاركت الفنانة الكويتية هند البلوشي أحدث صورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، والتي جمعتها صدفة في الساحل الشمالي مع الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، وأثارت موجة من الجدل بسبب تعليقها الذي كتبته ومن ثم عادت وأجرت تعديلًا عليه.

وبعد متابعة التعليقات، تبين أن هند البلوشي لم تذكر دينا الشربيني في البداية ونشرت صورتها على أنها مع عمرو دياب فقط، لتعود فيما بعد وتجري تعديلًا على التعليق، وتثير جدل كبير بين متابعيها وتكتب: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني.. سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يكرر".

الجدير ذكره أن هذه المرة الأولى التي يصف فيها أحد الفنانين أو الأصدقاء العلاقة ما بين عمرو دياب ودينا الشربيني بوضوح، خاصة بعدما قالت و "وزوجته الفنانة دينا الشربيني"، حيث دائمًا ما كان أمر العلاقة وطبيعتها بين الثنائي المصري خفي وغير معلن عنه للجمهور والإعلام.

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