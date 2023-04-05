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يعقوب بوشهري يصدم متابعيه بشكله الجديد.. ماذا فعل؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 10:45
يعقوب بوشهري
يعقوب بوشهري

صدم مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري متابعيه بمظهره الجديد، إذ قرر التخلي عن لحيته وشاربيه بعد سنوات على اعتماده هذا المظهر.

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يعقوب بوشهري تظهر بشكل مختلف

وتوجه بوشهري عبر حسابه في "سناب شات" وشارك عدة مقط فيديو أثناء تواجده في صالون الحلاقة قبل أن يكشف عن شكله الجديد، بعدها نشر مقطع فيديو يستعرض فيه مظهره مُشيرًا إلى أنه بات بإمكانه رؤية غمازتيه بشكل أوضح.

ولفت بوشهري إلى أن متابعيه لن يتقبلوا شكله في بادئ الأمر، لكنهم سيعتادون عليه فيما بعد.

يعقوب بوشهري

وأوضح بوشهري أنه قرر اعتماد هذا المظهر بعد تجربته لـ"فلتر" في تطبيق "سناب شات"، الذي منحع لمحة لكيف سيبدو مظهره دون شارب ولحية، لكن الواقع كان عكس ذلك.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مظهر يعقوب الجديد بين مشيد ومنتقد، فعلَّقت إحداهن ساخرة: "فعلا ان اللحيه مكياج الشباب.. يارب ساتره عليهم"، وتابع آخر: "هههههههههههههههههههه لو مو حركاته ماعرفته".

وشبَّه البعض بوشهري بالفنان السعودي راشد الماجد.

كلمات دالة:يعقوب بوشهري

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