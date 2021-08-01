يعقوب بوشهري يوجه كلامًا قاسيًا لمتابعيه.. "لو سمحت لو شفتني مع أهلي ما تكلمني"!

أعرب نجم السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري عن إنزعاجه من أولئك الذين يحاولون التقاط صور له أثناء تواجده برفقة زوجته الفاشونيستا السعودية فاطمة الأنصاري,

أطلَّ يعقوب بوشهري عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وشارك متابعيه عدة فيديوهات يطلب منهم احترام خصوصيته عندما يتواجد برفقة عائلته وزوجته، وقال: "ودي أكلمكم بموضوع بسيط.. يا جماعه مع احترامي للكل أحنا مو كابلز جديد طالع للساحة.. لا أحد يجيني ويقولي والله نحبكم وودنا نصوركم مع بعض".

وأضاف: "والله ما ودي أرد حد بس أنا ما أقبل أحد يسولف معي وزوجتي جنبي.. نهدا شوي مع احترامي للكل.. أنا ما ابي أحرج أحد أو أحد يحرجني.. أنا أحب الناس كلها.. فعشان كذا ما أحب أرد على أحد رد يكون وقح.. أنا صديقي لما أشوف أهله معه ترا ما أسلم عليه.. وانت لما تشوف أهلي معي لا تيجي تسلم علي.. كيفي".

وتابع: "يعني اليوم قاعد أنا وياها واجا احد الطاولة.. ترا هي صحيح قاعدة تصور، لكن ما قلتلك تعا سلم علي.. ما يصير هذا شي لا انت ترضاه ولا أنا أرضاه.. وأنا مو شذي.. يعني الناس كيفهم بس أنا مو شذي".

واختتم حديثه: "يعني في ناس يقولون مهم يصورون ايش يعني.. يا أخي حريم حكام دول يصورون عادي.. ولكن في احترام في حدود.. المشكلة بالسوشال ميديا ناس خربوا عقول ناس".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمو بين مؤيد ومنتقد، فكتب أحدهم ساخرًا: "بشويش يا محور الكون ! ما اقول مالت عليكم وبس بقول بعد مالت على من يبي يتصور معكم".

وعلَّق: "والله كيفه ياربي هو حر بعدين زوجته جداً راقيه ومحترمه افضل من غيرها بمراحل عكس غيرهم يصور مع زوجته ويعرض جسمها عشان يشتري بيت صراحه كفو عليك يعقوب وعسى الله يوفقكم انت وفاطمه".

زواج فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري

يذكر أن الثنائي عقدا قرانهما في في حفل اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء، حيث نشرت شقيقة الانصاري فيديو من حفل عقد القران، من جانبه نشر بوشهري عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة من عقد القران وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي." وأضاف: "اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".

ويأتي زواج الثنائي بعد انتشار خبر وجود علاقة تجمعهما في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشير أن بوشهري طلب من الفنان ماجد الراشد طرح اغنية خاصة لعروسه تحمل اسم" يا ماخذه قلبي".