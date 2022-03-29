يوسف الخال يقلد ويل سميث.. هكذا رد على مصور حاول التعدي على زوجته

تصدَّر النجم الأمريكي ويل سميث مواقع التواصل الاجتماعي بعدم لكم زميله الممثل الكوميدي كريس روك بعدما سخر من شعر زوجته جادا بينكيت سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وأشاد الكثيرون برد فعله خاصة أن لا أحد يحق له تخطي الحدود والسخرية من حالة مرضية.

وبلا شك أن الرجال الشرقيين لن يسكتوا إزاء أي شخص يحاول السخرية من زوجاتهم، وهذا واضح من تصرف الفنان اللبناني يوسف الخال حينما حاول أحدهم اقتحام خصوصيته أثناء تناوله الطعام برفقة زوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا في إحدى المطاعم.

تقدَّم المصوِّر لسؤال يوسف الخال حول ما سيكون عليه رد فعله في حال وضع في الموقف الذي وضع فيه ويل سميث، وقال له متساءلًا: "هاي يوسف بدي أسألك سؤال.. لو كنت أنت محل ويل سميث بالأوسكار، والحكي هيك كان عن مراتك نيكول، أنت تتصرفت مثله؟".

وجاء جواب الخال: "احنا عايشين بالتنمر، التنمر صار موجود وتعودت عليه لكن إذا كان الأمر يتعلق بحالة مرضية، بدك تعرف شو أعمل يعني؟"، ثم قام من كرسيه بشكل مفاجئ ووجَّه لكمة لكمرته.

