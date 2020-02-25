10 آلاف دولار تكشف المستور في قضية زوج نانسي عجرم.. فيديو!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات من بث الصحفي السوري "وسيم زكور" يكشف فيه المستور.

وفي التفاصيل، كان قد أٌعتقل وسيم زكور في ألمانيا على أثر تهديده للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وعائلتها بالقتل على أثر قضية مقتل السوري "محمد الموسى" الذي اقتحم فيلا العائلة ولاقى حتفه على يد الدكتور فادي الهاشم.

مساء أمس، انتشرت فيديوهات لـ وسيم من بث لايف كان قد قام به عبر حسابه الخاص في فيسبوك، وسيم كشف تفاصيل صادمة متعلقة بقضية زوج نانسي عجرم وجاء فيها: "أهل القتيل هم من طلبوا منه أن يتحدث باسم العائلة، وأن يهدد عجرم وعائلتها باسم الثأر والعشائر حتى يبتز العائلة وهو ما قام فيه وسيم قبل أن ترفع نانسي عجرم وزوجها قضية تهديد بالقتل ضده وتنتهي بتوقيفه لفترة معينة"

وأكد وسيم أن عائلة القتيل التي وكلته بالتحدث على لسانهم قد تخلت عنه بعد توقيفه، وحاول التواصل معهم عبر تطبيق الواتس أب إلا أنهم لم يستجيبوا، وأضاف أن المحاميين يعملون على جمع مبلغ 10 آلاف دولار من أجل والد ووالدة القتيل إلا أن الأمر كله مجرد نصب واحتيال لينالوا تعاطف الجمهور من جهة ولابتزاز وتشويه صورة عائلة عجرم من جهة أخرى.

وأضاف زكور أنه يمتلك تسجيلات صوتية لوالد ووالدة أهل القتيل وهم يطلبون منه أن يتحدث باسمعم وسوف يشاركها قريباً مع الجميع.

يذكر أن الجلسة الثانية للدكتور فادي الهاشم سوف تعقد في 10/مارس للاستماع لأقوال العاملين في عيادته ومنة بينهم شقيقة الدكتور فادي.

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