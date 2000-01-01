جميلة البوابة: تعرفي على سر الجمال الياباني حمض الكوجيك هو منتج ثانوي لأنواع معينة من الأطعمة عندما تتخمر. على سبيل المثال، يتم صنع الساكي الياباني وصلصة الصويا من فطر كوجي الذي ينتج هذا المركب أيضًا! تعمل هذه المادة أيضًا على منع إنتاج التيروزين مما قد يؤدي بك إلى لون شعر أو جلد أفتح إذا تم تناولها بجرعات عالية بمرور الوقت.

أثبتت فاكهة الكوميس فعاليتها في علاج الذئبة الحمامية الجلدية (CLS) ، وهو مرض يهاجم فيه جهازك المناعي خلاياه بشكل أساسي بسبب وجود خطأ ما بداخله - غالبًا ما يكون هناك مشاكل في التمثيل الغذائي للكولاجين ولكن في بعض الأحيان أشياء أخرى أيضًا.

جميلة البوابة: تعرفي على سر الجمال الياباني

أشكال واستخدامات حمض كوجيك:

غالبًا ما يستخدم حمض كوجيك ، وهو مكون موجود في العديد من منتجات وعلاجات تفتيح البشرة ، لعلاج عدد من حالات التجميل المختلفة. تمت الموافقة على استخدامه لأنه يمكن أن يساعد في تقليل فرط التصبغ عن طريق عكس الضوء بعيدًا عن المناطق المظلمة في الجسم مثل الندبات أو الأوشام الأخرى التي قد تكون موجودة

حمض كوجيك هو نوع من مكونات مستحضرات التجميل التي يمكن العثور عليها في العديد من المنتجات المختلفة. غالبًا ما يتم إقرانه بالماء أو المستحضر لتخفيفه وتطبيقه على هذا النحو ، ولكن هناك أيضًا أشكال صابون للتطبيق المباشر على الجلد عندما لا يكون الغسل على الفور مطلوبًا. تختلف الخصائص اعتمادًا على الغرض الذي سيتم استخدامه من أجله - لذا تحقق بعناية قبل الشراء!

حمض الكوجيك ، وهو مكون موجود في العديد من المنتجات كمفتح للبشرة وعامل للعناية بالبشرة ، سهل التطبيق. غالبًا ما يستخدم على الوجه ولكن يمكن أيضًا استخدامه خارجيًا مثلاً للطهي أو البستنة حيث لا تريد أن تتعرض بشرتك لوقت طويل أثناء هذه الإجراءات.

لن يضر المناطق الحساسة؛ ومع ذلك ، نوصي بالاستشارة أولاً قبل تطبيق أي شيء آخر!

جميلة البوابة: تعرفي على سر الجمال الياباني

الفوائد المحتملة

حمض الكوجيك هو أحد المكونات الموجودة في العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تساعد على تفتيح أضرار أشعة الشمس المرئية والبقع العمرية والندوب. يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للشيخوخة على بشرتك بالإضافة إلى بعض الخصائص المضادة للميكروبات التي يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب الذي تسببه البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى مثل عدوى الفطريات (سعفة النخاع).

يمكن أن يكون حمض كوجيك ، وهو مكون موجود في بعض المنتجات المضادة للفطريات ، مفيدًا في علاج الالتهابات الفطرية مثل الخميرة أو داء المبيضات. قد يعزز أيضًا صحة الجلد عن طريق منع العدوى البكتيرية من الحدوث على نفس السطح حيث يتم تطبيقه - وهذا يعني أنه إذا كنت تستخدم صابونًا يحتوي على كوجي بانتظام ، فإن روتين العناية الشخصية الخاص بك سيساعد في منع كلا النوعين من الجراثيم!

غالبًا ما يدمجه أطباء الأمراض الجلدية مع الهيدروكينون للحصول على عامل تفتيح متآزر وقوي بوصفة طبية. ولكن على الجانب الآخر، فهو يعمل بشكل جيد من تلقاء نفسه أيضًا ، وهو بديل رائع لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل أو لا يرغبون في استخدام الهيدروكينون الأكثر فاعلية. "من غير المحتمل أيضًا أن يتسبب في ظهور البشرة شديدة البياض ، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص ذوي البشرة الداكنة والذين من المرجح أن [يواجهوا تفتيحًا شديدًا] من استخدام مكونات أخرى.

جميلة البوابة: تعرفي على سر الجمال الياباني

فوائد حمض الكوجيك للبشرة

سيساعدك هذا المكون في تحقيق تلاشي البقع وإشراق البشرة. كما أن لديها بعض الصفات البارزة الأخرى ، لكن هذه مجرد نقاط إضافية!

يمنع إنتاج الميلانين في الجلد يعمل كمضاد للأكسدة له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات

حمض الكوجيك مكون شائع في منتجات العناية بالبشرة لأنه آمن وفعال على جميع أنواع البشرة. يجب على أولئك الذين لديهم بشرة حساسة أو معرضة لحب الشباب إجراء اختبار موضعي قبل تطبيق المنتج بانتظام حتى لا تتفاقم حالتهم إذا كانوا معرضين بالفعل لهذه المشكلات ، ولكن بخلاف ذلك سيوفر لك ذلك فوائد مثل الإشراق - وهو ما يريده كثير من الناس الوقت الحاضر!

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا

جميلة البوابة: ما سبب هوس الكوريين بماء الأرز؟