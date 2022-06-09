جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا تُعرف البابايا أيضًا باسم باوباو أو بطيخ الشجر. تُستخدم البابايا غير الناضجة كبديل للخضروات ولكنها تحتاج إلى الطهي عندما تكون خضراء. يمكنك تناول البابايا كعصير فواكه ، وإضافته للسلطات والصلصة.

فيما يلي الفوائد المذهلة للبابايا التي يجب أن تعرفها:

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا

1. يساعد في إنقاص الوزن

تحتوي البابايا على ألياف غذائية تساعد في إنقاص الوزن. تحتوي ثمرة البابايا متوسطة الحجم أيضًا على 120 سعرة حرارية ، مما يجعلها غذاء مثاليًا لفقدان الوزن.

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا

2. التأثيرات المضادة للالتهابات

تحتوي البابايا على كيموبابين وبابين ، وهي إنزيمات فريدة لهضم البروتين. تساعد هذه الإنزيمات في تقليل الالتهاب وتحسين التئام الحروق.

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا

3. يقوي المناعة

يمكن أن تساعد البابايا في سد احتياجك اليومي من فيتامين ج ، للمساعدة في بناء نظام مناعة أقوى.

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا

4. صحة العين

يتم تحميل البابايا بالفلافونويد مثل اللوتين والسيبتوكسانثين والزياكسانثين وبيتا كاروتين وفيتامين أ ، مما يساعد على الحفاظ على الأغشية المخاطية في العين صحية. من ناحية أخرى ، يساعد فيتامين أ في منع تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا

5. صحة القلب

البابايا هي مصدر ممتاز لفيتامينات A و C ، والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب السكري وتصلب الشرايين. تساعد هذه العناصر الغذائية أيضًا في منع أكسدة الكوليسترول. يتراكم الكوليسترول المؤكسد في جدران الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

جميلة البوابة: 6 فوائد مذهلة لفاكهة البابايا

6. يعزز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي البابايا على الألياف التي تساعد على ربط السموم المسببة للسرطان في القولون. وقد ارتبط أيضًا بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون بسبب محتواه من فيتامين سي وحمض الفوليك وبيتا كاروتين.

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