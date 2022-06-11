جميلة البوابة: ما سبب هوس الكوريين بماء الأرز؟ يُعرف الكوريون ببشرتهم المثالية ، ويجب على كل محبي العناية بالبشرة أن يكونوا على دراية بها. الكوريون هم مخترعو مصطلح البشرة الزجاجية Glass Skin، وهو اتجاه للعناية بالبشرة حيث يبدو الجلد مبهرًا وينعكس مثل الزجاج لأنه شديد النقاء وخالي من العيوب.

يعتبر ماء الأرز من أهم مكونات العناية بالبشرة الكورية. إنه عنصر جمال منسي منذ زمن طويل تؤمن به العديد من السيدات الآسيويات. يقلل ماء الأرز من المسام ، ويفتح البشرة ، ويشد الجلد ، ويهدئ نسيج الجلد الخشن عندما يتم تضمينه كجزء من روتين العناية بالبشرة. كما أن غسل شعرك بماء الأرز بعد غسله بالشامبو سيوفر لك شعرًا طويلًا وقويًا ولامعًا. بيوتي جورو ، تعالوا نتعرف على بعض فوائد ماء الأرز.

جميلة البوابة: ما سبب هوس الكوريين بماء الأرز؟

فوائد ماء الأرز للبشرة

1. مهدئ للجلد: ماء الأرز مثالي لتهدئة البشرة الحساسة. تم الإبلاغ أيضًا عن أنه يساعد في علاج حب الشباب والتهيج والتهابات الجلد الأخرى. نتيجة لذلك ، فهو مناسب للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

2. يتحكم في المسام: إذا كان لديك مسام واسعة ، فإن ماء الأرز يمكن أن يكون تونرًا ممتازًا. يساعد في تنظيف المسام وتنظيم إفراز الدهون على الجلد ، مما يؤدي إلى تقليل المسام المفتوحة على مصراعيها.

3. يضيء البشرة: إذا كانت بشرتك باهتة أو حب الشباب أو لون بشرتك غير متجانس ، يمكن أن يكون ماء الأرز المخمر مفيدًا جدًا. سيزيد من تكوين الكولاجين في بشرتك ، مما يمنحك بشرة نضرة ومشرقة. بصرف النظر عن ذلك ، فهو يساعد في إزالة الندبات والبقع المصطبغة.

4. التأثيرات المضادة للشيخوخة: يساهم ماء الأرز أيضًا في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وكذلك عكس علامات الشيخوخة نظرًا لقدرته العالية على مضادات الأكسدة.

5. الحماية من أشعة الشمس: يعمل ماء الأرز كواقي طبيعي من أشعة الشمس ويحمي بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه لعلاج وتسكين الجلد المحروق. يمكن أن يساعد هذا أيضًا في تلاشي بقع الشمس واسمرار البشرة مع الاستخدام المتسق.

جميلة البوابة: ما سبب هوس الكوريين بماء الأرز؟

رذاذ ماء الأرز للبشرة:

يعتبر الأرز أكثر من مجرد مكون أساسي في الطبخ الآسيوي ، وقد ثبت أنه يقلل من تلف الجلد بالأشعة فوق البنفسجية ويعزز تكوين الكولاجين ، ويحفز تدفق الدم ، ويجعل البشرة ناعمة وخالية من التجاعيد.

اسلقي بعض الأرز ثم صفي الماء وخزنيه. قبل نقلها إلى زجاجة رذاذ ، اتركها تبرد تمامًا. إذا أردت ، يمكنك غمر الأرز في الماء طوال الليل ثم جمع الماء في صباح اليوم التالي. اتركيه لمدة 2-3 أيام للتخمير قبل استخدام ماء الأرز المخمر كرذاذ للوجه بعد الاستحمام في الصباح وقبل النوم مباشرة.

جميلة البوابة: ما سبب هوس الكوريين بماء الأرز؟

فوائد ماء الأرز للشعر

1. يلعب البروتين دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الشعر. يساعد بروتين ماء الأرز في تحسين حالة الشعر بشكل عام.

2. يحتوي ماء الأرز على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تجديد الشعر ، والتي قد تساعد في تحفيز نمو الشعر. الفيتامينات C و B و E التي تعزز نمو الشعر موجودة أيضًا.

3. بينما الشعر يتطلب الرطوبة للحفاظ على صحته ، فإن الرطوبة الزائدة يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها. جرب علاج البروتين مثل غسل ماء الأرز لإعادة التوازن إلى الأقفال المبللة بشكل مفرط.

4. ماء الأرز ينعم خصلات الشعر ، مما يسهل فك تشابكها.

5. يحتوي ماء الأرز على بروتينات مرطبة تعمل على تلطيف شعرك مع منع التقصف وتعزيز ملمس الشعر.

جميلة البوابة: ما سبب هوس الكوريين بماء الأرز؟

كيفية استخدامه على الشعر

يمكن استخدام ماء الأرز كبديل لمكيفات الشعر التقليدية. للقيام بذلك ، يجب على الشخص غسل شعره بالشامبو ثم شطفه جيدًا بالماء المقطر. ثم سكب ماء الأرز على الشعر وتدليك فروة الرأس والشعر به. بعد ذلك ، اتركيه لمدة 15 - 20 دقيقة ثم اشطفي الشعر جيدًا بالماء الخفيف من الصنبور.

لذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة نقية على الطريقة الكورية وشعر جميل ، فيجب عليك دمج ماء الأرز في نظام العناية بشعرك وبشرتك.

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