هذه الأخطاء تفسد وصفات الطعام في رمضان !!

تحفل مائدة رمضان بالعديد من الأطباق الشهية، التي تحضرها ربة المنزل لأفراد الأسرة والضيوف، بعد أن تمضي ساعات طويلة في المطبخ.



لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة، التي ترتكبها الكثير من ربات المنازل، وتؤدي إلى إفساد وصفات الطعام، وفيما يلي أهمها:

1- الكثير من التوابل

إن إضافة الكثير من التوابل يمكن أن يفسد وصفة الطعام، ويجعل من الصعب تناولها، وللتخلص من هذه المشكلة، يمكن إضافة السكر أو الزبدة.

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2- وصفة الطعام حلوة جداً

تحتاج بعض وصفات الطعام والحلويات إلى قياس كمية السكر والمكونات الأخرى بشكل دقيق، لكن إذا كانت الوصفة حلوة بشكل كبير، يمكن إضافة عصير الليمون للتخفيف من حلاوتها.

3- الطهي الزائد

تنسى ربة المنزل في كثير من الأحيان وصفة الطعام على النار، مما يؤدي إلى احتراقها من الأسفل، وللتعامل مع هذه المشكلة، يكفي وضع وعاء الطهي في الماء البارد لبعض الوقت.

4- احتراق الخبز

يواجه الكثيرون هذه المشكلة، حيث يحترق خبز التوست المحمص، عند وضعه لفترة طويلة في آلة التحميص، ويمكن الاستعانة بالمبرشة للتخلص من الأجزاء المحترقة.

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5- الخضروات طرية للغاية

في بعض الأحيان، تصبح الخضروات طرية للغاية من طول فترة الطهي، وعند حدوث ذلك، يمكن وضع الخضروات في وعاء من الماء البارد، مع وضع كمية من الجبن، وتركها لبعض الوقت.

6- سلق المعكرونة لوقت طويل

في حال سلقت المعكرونة لوقت طويلة، ستتشابك وتتحول إلى ما يشبه العجينة، ويمكن التعامل مع هذه المشكلة، عن طريق تصفية الماء، وتحميص المعكرونة لبعض الوقت على النار في زيت الزيتون.

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7- التصاق الكعكة

من الأمور المزعجة التي تعاني منها ربة المنزل، التصاق الكعكة بالقالب، وقد تفسد في حال حاولت إخراجها بالقوة، والأفضل تركها لتبرد، ومن ثم وضع الجزء السفلي من القالب في الماء الساخن.

8- الدجاج الجاف

إذا كان الدجاج جافاً بعد الطهي، سيصبح تناوله أمراً صعباً، ويمكن التعامل مع هذه المشكلة، عن طريق تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة وإضافة الصلصة إليها.





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