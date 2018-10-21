الحلبة مفيدة للإنسان لاحتوائها على البروتين والمواد الدهنيّة والنشا

الحلبة مفيدة للإنسان لاحتوائها على البروتين، والمواد الدهنيّة، والنشا، والزيوت الثابتة، والموادّ صابونية، والموادّ الصمغية، والفيتامينات كفيتامين ج، والأملاح المعدنيّة كالبوتاسيوم، والفوسفور، والزيوت طيارة كاللاكتونات، والسيسكوتربينات الهيدروكربونية، والألكانات، والقلويدات كالترايجونيلين، والكولين، والسكريات كالمانوز، والجلاكتوز، وفي هذا المقال نقدم لكم أقوى 5 وصفات طبيعيّة من الحلبة للجسم:

1- وصفة لعلاج قرحة المعدة:

نخلط في وعاء ثلاث ملاعق صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الحلبة، ونأخذها بشكل يومي.

2- وصفة لعلاج السعال والربو:

نضع في قدر موضوعة على النار كأساً من الماء، وملعقة من بذور الحلبة، ونترك المزيج يغلي لمدة عشر دقائق، ثم نشرب مقدار كأس واحد فقط من الوصفة في اليوم.

3- وصفة للتخلص من تشقّق الجلد:

نستخدم ماءً مغلياً مع بذور الحلبة كغسول في الأماكن المصابة بتشقّق الجلد، ونكرّر استخدامه مرتين في اليوم.

4- وصفة لنفخ الوجه:

نخلط في وعاء مقادير متساوية من: زيت الحلبة، وزيت الخروع ونخلطهما معاً، ثمّ نضع الوصفة في علبة محكمة الإغلاق، وبعدها ندهن الوجه بالوصفة كل يوم قبل النوم مباشرة.

5- وصفة لنعومة الشعر:

نضع كمية مناسبة من أوراق الحلبة الطازجة أو بذورها في وعاء، ونضيف لها حليب جوز الهند، ونخلط جيداً، ثمّ ندهن الوصفة على الشعر مع عمل تدليك خفيف للرأس، ونترك الوصفة لمدة عشرين دقيقة، وبعدها نغسل الشعر بالماء.

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