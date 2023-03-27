البوابة - هل تحب الشاي التونسي؟ ماذا عن أكلات المطبخ التونسي ؟ تعالوا نتعرف على أهم الأطعمة الرمضانية التي تقوم ربات المنازل التونسيات بتحضيرها في شهر رمضان الكريم.

أطباق رمضانية من المطبخ التونسي

شاي تونسي بالنعناع

شاي النعناع التونسي هو شاي من المطبخ التونسي يتم استهلاكه بشكل شائع في منطقة المغرب العربي ، في شمال غرب إفريقيا ، ويضم دولًا مثل المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والجزائر. يمكن أيضًا رؤية ثقافة الشاي هذه في بلدان أخرى مثل مصر والسودان. استمتع بكوب من هذا الشاي الأخضر التونسي المهدئ والنعناع مع الصنوبر. إنه لذيذ، ويتطلب تحضيره أقل من 10 دقائق

المكونات:

5 أكواب ماء

3 ملاعق كبيرة من أوراق الشاي الأخضر المجفف (استخدم أكثر أو أقل حسب درجة اللون الداكن التي تفضلها للشاي)

4 ملاعق كبيرة من السكر (استخدم أكثر أو أقل ، اعتمادًا على مدى حلاوة الشاي الذي تفضله)

حفنة من أوراق النعناع الطازجة (احتفظ ببعض أوراق النعناع لاستخدامها كمقبلات عند التقديم - اختياري)

حفنة من الصنوبر للتقديم

طريقة التحضير:

قم بغلي الماء في وعاء صغير أو غلاية عازلة للحرارة. باستخدام كوب من الماء المغلي ، اغسل أوراق الشاي الأخضر ثم تخلص من الماء. يساعد ذلك في تنظيف الأوراق وكذلك التخلص من نكهة الشاي الأخضر القوية . أضف أوراق الشاي المنخل إلى وعاء أو غلاية مقاومة للحرارة والسكر وأوراق النعناع. يحرك المزيج ويترك حتى يغلي. يرفع عن النار ويترك لمدة 5 دقائق . أضف ملعقة صغيرة من الصنوبر المحمص لكل كوب. قدمي الشاي على الفور في الكؤوس عن طريق سكبها من ارتفاع للحصول على رغوة في الأعلى. زيّنيها بأوراق النعناع المحفوظة (اختياري) واستمتعي بها !

ملاحظة:

لا تتردد في استخدام الشاي الأسود ذو الأوراق السائبة بنسبة 1: 1 ، إذا لم يكن لديك شاي أخضر سائب الأوراق .

للاستمتاع بهذا الشاي باردًا كشاي مثلج ، ببساطة احتفظ به في الثلاجة واتركه ليبرد لمدة ساعتين تقريبًا ، ثم قدمه في أكواب مع بعض مكعبات الثلج .

أطباق رمضانية من المطبخ التونسي

لبلابي (أو لبلبي)

يعد لبلابي أحد أشهر الأطباق من المطبخ التونسي ، وهو رائع لوجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء أو حتى بعد قضاء ليلة طويلة مع الأصدقاء. من المحتمل أن يكون الطبق قد جاء في وقت ما خلال أو بعد القرن السادس عشر عندما سيطرت الإمبراطورية العثمانية على المنطقة التونسية الحديثة. في الواقع ، مصطلح "لبلابي" هو كلمة تركية تعني "وجبة خفيفة مصنوعة من الحمص".

المكونات:

1 رطل من الحمص المجفف منقوعة في الماء

تونة معلبة بزيت الزيتون

معجون الهريسة

عصير ليمون

زيت الزيتون البكر الممتاز

ملح

فلفل اسود

كمون

خبز قديم

طريقة التحضير:

ينقل الحمص المجفف إلى وعاء كبير ويملئ بالماء وملعقة كبيرة من الملح. يغطى بمنشفة ويترك جانباً . بعد حوالي 24 ساعة، تحقق من الحمص. يجب أن يتم نقعه بالكامل ويجب أن تكون هناك طبقة رقيقة من الرغوة في الأعلى. يشطف الحمص وينقل إلى وعاء آخر. احتفظ بالحمص الذي تريد استخدامه وقم بتجميد الباقي في كيس بلاستيك . انقلي الحمص المنقوع في قدر ، املئيه بالماء واتركيه حتى يغلي. بمجرد أن يبدأ الغليان ، غطي القدر بغطاء واخفضي الحرارة. يُطهى الحمص ببطء لمدة ساعة أو حتى يصبح طريًا جدًا (قد يستغرق وقتًا أطول) خذي قطعة من الخبز القديم وقطعيها إلى قطع صغيرة. ضعيها في وعاء التقديم .. ملاحظة: إذا كنت تفضل تخطي عملية نقع وطهي الحمص ، يمكنك استخدام الحمص المطبوخ مسبقًا المعلب بدلاً من ذلك وتخطي الخطوات من 1 إلى 4 واقفزي إلى الخطوة 5 . في قدر منفصل ، اسلقي بيضة (أو مهما كان عدد البيض الذي تريدينه أنت وأصدقاؤك - بيضة إلى 2 بيضة لكل حصة يعتبر مثالي في رأينا) لمدة 3 دقائق حتى ينضج جزئيًا ويصبح الصفار سائلاً قليلاً. يمكنك أيضًا سلق البيض مباشرة في القدر الذي يغلي ببطء ثم وضع البيض والمرق والحمص في وعاءك . تصب الكمية المرغوبة من الحمص والمرق في وعاء مع قطع الخبز . في نفس الوعاء ، أضف 1 إلى 2 بيضة (بيضتين) ، والتونة المحفوظة بزيت الزيتون ، والكمية المرغوبة من معجون الهريسة الأصلي (خفيف، حار أو مدخن) . قومي بإضافة الكمية المطلوبة من الكمون وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون البكر الممتاز . اخلطيهم معًا بملعقتين . تقدم ساخنة وطازجة !

أطباق رمضانية من المطبخ التونسي

بجاوية

بجاوية هي حلوى تونسية محضرة بالفواكه المجففة المحمصة التي تختزل جميع نكهاتها في شراب ناعم لتشكيل عجينة مليئة بالفستق بحجم اللقمة.

المكونات:

1 كوب فستق

نصف كوب جوز

نصف كوب بندق

1 كوب لوز مقشر

نصف كوب صنوبر

1 ½ كوب سكر ناعم

½ ليمونة

1 كوب ماء

زيت نباتي

1 كوب فستق مطحون ناعماً (للزينة)

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة التحضير:

قم بشي جميع المكسرات بشكل منفصل ، حيث أن وقت التحميص يختلف مع كل نوع من أنواع الجوز . أيضا يحمص الفستق المطحون ناعما بشكل منفصل . قم بإزالة القشرة من البندق المحمص . يسحق كل شيء تقريبًا باستثناء حبات الصنوبر، باستخدام سكين كبير أو نشابة (لا سيما في الخلاط) . ضعيها في وعاء كبير .

شراب السكر:

في قدر غير لاصق ، يُطهى السكر مع كوب من الماء وعصير نصف ليمونة ، حتى يتكاثف ويتحول لونها إلى ذهبي . يصب الشراب وماء الورد على الفواكه المجففة ويخلط بقوة بملعقة خشبية . يترك ليبرد لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر . تدهن ورقة زبدة بالزيت وتوضع على صينية خبز . تدهن اليدين ثم تشكل كرة كبيرة من المزيج وتوضع على ورق الزبدة . توضع ورقة برشمان ثانية مدهونة بالزيت وتفرد بالنشابة بسمك حوالي 4 سم. توضع صينية الفرن في الثلاجة لبضع دقائق ، ثم تقطع الى أشكال مربعة أو ماسية بسكين كبير حاد للغاية . ترش كل حصة بالفستق المطحون ناعما .

أطباق رمضانية من المطبخ التركي

أطباق رمضانية من المطبخ العالمي