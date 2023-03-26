البوابة - اخترنا لكم اليوم مجموعة من الأطباق من المطبخ العالمي . تشمل هذه الأطباق على شوربة البازلاء الخضراء، وفطيرة الدجاج بصلصة ألفريدو، وكعكة القهوة بالجزر.

أطباق رمضانية من المطبخ العالمي

شوربة البازلاء الخضراء

شوربة البازلاء الشهية هذه مصنوعة من البازلاء المجمدة و 5 مكونات صحية أخرى. طريقة تحضيرها سهلة ويمكنك اعدادها قبل وقت وتخزينها في الثلاجة.

المكونات:

5 كوب بازلاء مجمدة

1 بصل أصفر مقطع إلى مكعبات تقريبًا

1 علبة حليب جوز الهند الخفيف

4 كوب مرق خضار

3 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح

1/3 كوب بقدونس طازج مفروم

1 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير:

أولاً ، أضف القليل من مرق الخضار إلى قدر كبير. يُضاف البصل والثوم ، ثم يُقلى على نار متوسطة حتى يصبح شبه شفاف ، لمدة 2-3 دقائق . يضاف الشبت والبقدونس إلى القدر ، ثم يقلى لمدة دقيقة أخرى. تضاف كل المكونات المتبقية ، ثم يغطى القدر ويغلي على نار عالية. بمجرد الغليان ، يرفع الغطاء وتخفض الحرارة حتى تنضج الشوربة لمدة 8-10 دقائق . تنقل الشوربة بعناية إلى الخلاط الكهربائي ويخلط حتى يصبح ناعمًا وكريمياً. يمكنك حفظ الشوربة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد .

أطباق رمضانية من المطبخ العالمي

فطيرة الدجاج بصلصة ألفريدو

المكونات:

1 برطمان صلصة ألفريدو

ربع كوب من مرق الدجاج

1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور ناعماً

2 ½ كوب من البازلاء والجزر المجمدة

2 كوب دجاج مطبوخ ومقطع

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة

1 علبة عجين فيلو

1 بيضة كبيرة ، مخفوقة جيداً

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم خشن للتقديم اختياري

طريقة التحضير:

يوضع الرف في وسط الفرن ويسخن إلى درجة 375 فهرنهايت . تضاف صلصة الفريدو الى وعاء كبير. تخفق مرقة الدجاج وقشر الليمون . تضاف البازلاء والجزر والدجاج فوق الصلصة. ويقلب الخليط جيداً حتى يتجانس. تذوق الصلصة وعدل الملح والفلفل حسب رغبتك . تنقل حشوة ألفريدو إلى مقلاة مقاومة للفرن. تفرد بملعقة كبيرة . تخرج عجينة الفيلو من العبوة وتقطع على شكل دوائر بقطاعة البسكويت ثم توضع على خليط الدجاج والخضار، يدهن سطح البسكويت بالبيض المخفوق . تخبز الصينية حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً والحشوة تغلي ، من 35 إلى 40 دقيقة. إذا كان الفرن ساخناً جداً يفضل لف الصينية الزبدة ثم بورق القصدير قبل الطهي. يترك ليبرد لمدة 10 دقائق ، ويزين بالبقدونس الطازج.

نصائح حول الوصفة

إذا كنت تفضل تحميص الدجاج بنفسك: سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت وضعي الصينية ملفوفة بورق قصدير. قومي بتغطية قطعتين من صدور الدجاج المقليتين بالعظم بزيت الزيتون وتبليها جيداً بالملح والفلفل. ضعيها على صفيحة خبز واشويها حتى يصبح الجلد بنيًا ذهبيًا ويقرأ مقياس الحرارة الفوري قراءة 165 فهرنهايت عند إدخاله في الجزء السميك من الصدر، حوالي 30 دقيقة. دعي الدجاج المطبوخ يرتاح حتى يبرد بدرجة كافية للتعامل معه ، ثم أخرجي الدجاج من عظامه وقومي بتقطيعها بيديك أو شوكتين.

أطباق رمضانية من المطبخ العالمي

كعكة القهوة بنكهة الجزر

كعكة القهوة النباتية بنكهة الجزر يمكنك تحضيرها في وعاء واحد، استخدمي الجزر الحلو الطازج والجوز المقرمش. إذا كنت تعانين من حساسية الجوز يمكنك تجنبه.

لتحضير الكيك:

1 1/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون اختياري

1/8 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب اختياري

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زيت جوز الهند أو زبدة نباتية مذابة

2/3 كوب سكر قصب

1/3 كوب عصير تفاح غير محلى

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 ½ كوب جزر مبشور حوالي 2 متوسط

½ كوب جوز أو جوز أمريكي مفروم

الفتات:

4 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند أو زبدة نباتية مذابة

½ كوب دقيق

½ كوب سكر بني

1 ملعقة صغيرة قرفة

رشة من الملح

طريقة التحضير:

يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت. تُبطن صينية مربعة الشكل أو قالب كعك بورق زبدة أو تدهن بكميات وفيرة . لصنع الكرمبل: اخلطي الزبدة المذابة والدقيق والسكر والقرفة والملح معًا في وعاء صغير. اجلس جانبا . المكونات الجافة: اخفقي الطحين والبيكنج بودر وصودا الخبز والقرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والملح معًا في وعاء كبير. اصنع حفرة في وسط الوعاء . المكونات الرطبة: يضاف الزيت المذاب أو الزبدة والسكر وصلصة التفاح وخل التفاح والفانيليا إلى وسط الوعاء وادخلها ببطء في المكونات الجافة حتى تتكون عجينة سميكة. يُضاف الجزر والجوز إلى الخليط ويقلب حتى يتوزع بالتساوي . ينقل الخليط إلى صينية الخبز. بعد ذلك ، استخدمي يديك في تقطيع الكيك بالتساوي على الخليط . اخبزيها في الرف الأوسط للفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان من وسط الكعكة نظيفًا. توضع جانبا وتترك لتبرد لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقطيع . تقدم دافئة أو تترك لتبرد تمامًا قبل التقديم. قم بتخزين بقايا الطعام في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 3 أيام أو في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع أو في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين .

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