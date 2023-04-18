البوابة - يتضمن تحويل المساحة الداخلية لاستقبال عيد الفطر خلق جو دافئ وجذاب يرحب بالعائلة والأصدقاء. إليك بعض الأفكار لمساعدتك على تغيير مساحتك الداخلية للعيد وإبقائها ممتعة للأطفال من خبيرة التصميم الداخلي ومصممة الديكور نسرين اللبابيدي:

أفكار لاستقبال عيد الفطر من المصممة نسرين اللبابيدي

9 أفكار لديكور عيد الفطر

1. استعمال الأضواء: يمكن أن تضيف حبال الأضواء أو الفوانيس لمسة احتفالية إلى أي مساحة داخلية. يمكنك تعليقها من السقف أو لفها فوق الأثاث لخلق أجواء دافئة وترحيبية لاستقبال عيد الفطر .

2. إضافة الزهور والمساحات الخضراء: يمكن للزهور الطازجة والمساحات الخضراء أن تضيف اللون والحياة إلى أي مساحة داخلية. يمكنك استخدام أزهار العيد التقليدية مثل الورود والزنابق والياسمين وترتيبها في مزهريات أو استخدامها لصنع أكاليل الزهور.

3. استخدام الزخارف التقليدية: ضع في اعتبارك دمج زينة عيد الفطر التقليدية مثل الفوانيس والزخارف الإسلامية مثل الهلال والنجوم والأقمشة الملونة في مساحتك الداخلية. يمكنك استخدامها كغطاء للطاولة أو أغطية للوسائد أو للتعليق على الحائط.

4. إعداد منطقة خاصة للصلاة: إذا كنت تستضيف ضيوفًا لصلاة العيد ، فقم بإعداد منطقة مخصصة للصلاة في منزلك. يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل إعداد سجادة صلاة ووضع مصحف ومسبحة في مكان قريب.

5. ترتيب الأطعمة التقليدية على منضدة جميلة: الطعام جزء مهم من احتفالات عيد الفطر ، لذا ضعي في اعتبارك تقديم الأطباق التقليدية مثل البرياني والكباب والسمبوسة والحلويات مثل البقلاوة والمعمول - ولكن كل ذلك في وجبات صغيرة وعلى أطباق مرفوعة بأسلوب جميل على طعامك غرفة كطاولة مع الملحقات وتنسيقات الزهور.

6. استخدام البخور والعطور لاستقبال العيد: ابتكر منظراً عطرياً لمنزلك بالكامل بدءًا من البخور في المدخل ، وحتى أعواد الزيت المعطرة في غرفة المعيشة ، ضع في اعتبارك الشموع المعطرة في الحمامات ، لكن اختر روائح مختلفة تتناسب بشكل رائع مثل العنبر والعود ولمحات من الياسمين.

7. قم بإنشاء منطقة جلوس مريحة: إذا كنت تتوقع وجود ضيوف ، فقم بإنشاء منطقة جلوس مريحة حيث يمكن للجميع الاسترخاء والتواصل الاجتماعي. يمكنك استخدام وسائد الأرضية والوسائد والبطانيات لخلق جو مريح وجذاب والتفكير في إضافة طاولات عرضية يسهل تحريكها ووضعها عند الحاجة.

8. تحضير ركن العيديات: قم بإعداد ركن للهدايا على طاولة جانبية حيث يمكن تقديم جميع الهدايا للصغار أو مظاريف بها عيديات، فكر في وضعها في صندوق جميل يمكن أن يصبح كنزًا دفينًا! بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك جعل الأطفال يلعبون لعبة البحث عن الكنز عن طريق وضع أدلة متعددة في مناطق مخفية تؤدي إلى الدليل التالي حتى يربحوا العيدية في النهاية!

9. الألعاب الترفيهية للجميع: حافظ على إحساس العيد التقليدي بربط الأجيال معاً من خلال وضع لعبة الطاولة أو الشطرنج أو حتى ألبومات الصور القديمة المطبوعة على الطاولة الوسطية حتى يصبح هناك تواصل بين الأجيال يشمل الكبار والصغار على حد سواء ويحافظ على روح العيد بهيجة وممتعة!

وأخيراً تذكروا أن أهم شيء هو خلق جو دافئ وترحيبي بروح العيد. من خلال دمج الألعاب الترفيهية والديكورات التقليدية وتقديم الأطعمة التقليدية وإنشاء مساحة مريحة للضيوف ، يمكنك نقل مساحتك الداخلية للعيد بطريقة مفيدة.

عن المصممة:

مصممة الديكور نسرين اللبابيدي، ولدت وترعرعت في دبي، وحققت نجاحها فيها، أطلقت شركتها الخاصة بتصميم الديكور وتزويق المنازل، وأطلقت عليها اسم "حرف نون"، حيث أبدعت في مزج الألوان وعشقت فيها التفاصيل.

المصدر: Harf Noon Design Studio

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