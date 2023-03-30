البوابة - هل تخطط لقضاء إجازة قصيرة على الساحل الشمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ننصحك بزيارة إمارة رأس الخيمة، حيث النشاطات الترفيهية، والطبيعة الخلابة، والفنادق الفخمة، والمولات العصرية بالإضافة إلى كل ذلك، يمكنك قضاء يوم كامل هناك وتناول وجبة الإفطار في أهم وأفخم المطاعم والخيم الرمضانية أنت وعائلتك أو اصدقاءك.

أهم المطاعم والخيم الرمضانية في رأس الخيمة

أهم 6 فنادق في رأس الخيمة

1. مطعم المائدة - منتجع وشاطئ هيلتون رأس الخيمة

عادت صالة رمضان في منتجع هيلتون رأس الخيمة هذا العام لتجلب مشاهد وأصوات ونكهات بلاد الشام إلى رأس الخيمة. يشمل الطعام الذي يتم تقديمه في الهواء الطلق المقبلات التقليدية واللحوم المشوية والمأكولات البحرية الطازجة ومجموعة متنوعة من الحلويات. مع ديكور مستوحى من الحدائق اللبنانية ، وأجواء نابضة بالحياة ، وإطلالات رائعة على الخليج العربي.

115 درهماً (للشخص الواحد). من غروب الشمس - 9 مساءً. (056503 9606).

2. منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان

يمكنك الحصول على بوفيه إفطار شهي أثناء الاستمتاع بعروض العود الحية وإطلالات على الخليج العربي. يتوفر بوفيه الإفطار من غروب الشمس حتى الساعة 11 مساءً ، ويشمل مجموعة متنوعة من الأطباق مثل المقبلات الساخنة والباردة ، ولحم الضأن مع الأرز الشرقي ، وشواية المقبلات ، وطاجين السمك ، ومسقعة الخضار ، ومحطة معكرونة للطهي الحي ، إلى جانب مجموعة مختارة من الحلويات.

135 درهماً (للشخص الواحد). من غروب الشمس - 11 مساءً. منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان ، رأس الخيمة (07203 0104).

3. مطعم حكاية – فندق جي حصن حتا

تم تحويل مطعم حكاية إلى مجلس رمضاني فاخر يقدم قائمة إفطار محددة ، مع تخصصات تشمل الأوزي على الطراز الإماراتي التقليدي وسمك حارة محلي الصنع وطاجين لحم الضأن والمكبوس والقطايف بالجبن والمزيد. يشمل الإفطار أيضًا عددًا غير محدود من العصائر المتخصصة والتمر والقهوة العربية الأصيلة والشيشة.

140 درهماً (للفرد). من غروب الشمس - 10 مساءً. فندق جيه إيه حتا فورت ، حتا (04809 93333).

4. لفانت ونار - إنتركونتيننتال رأس الخيمة

تعال واستمتع بإفطار شهي مع نكهات بلاد الشام ضمن قائمة طعام محددة. من اختيارات المزة الساخنة والباردة ، إلى الحساء والسلطات والأطباق الرئيسية المميزة ، يمكنك إنهاء الوجبة بمجموعة غير محدودة من الأطباق العربية والتركية الشهية.

175 درهماً (للفرد). إنتركونتيننتال رأس الخيمة (07202 6666).

5. منتجع موفنبيك جزيرة المرجان

تستضيف قاعة جيس في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان بوفيه إفطار يومي. يتم تقديم عدد من الأطباق التقليدية من غروب الشمس حتى الساعة 8:30 مساءً ، بما في ذلك الحساء والسلطات والمقبلات الساخنة والباردة والأوزي ومأكولات التندوري الشهية والمشاوي المختلطة. تتوفر أيضًا الحلويات الإماراتية والعربية والعالمية.

150 درهماً (للفرد) ، 75 درهماً (للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة) ، مجاناً (للأطفال أقل من 6 سنوات). من غروب الشمس - 8.30 مساءً رأس الخيمة ، جزيرة المرجان (07246 0131).

6. منتجع راديسون رأس الخيمة جزيرة المرجان

استمتع ببوفيه إفطار عصري وفخم مع أطباق خليجية وعالمية تشمل محطات شواء وأوزي لحم خروف كامل وشاورما وسلطات وحلويات معروضة بشكل رائع مع محطة المشروبات الغازية ودي جي داخلي في منتجع راديسون رأس الخيمة جزيرة المرجان.

السعر يبدأ من 180 درهمًا إلى 350 درهمًا للفرد. من غروب الشمس. رأس الخيمة (07204 9000).

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