البوابة - هل تبحث عن مكان هادئ ولطيف لتناول وجبة السحور في دبي؟ لما لا تجرب هذه المطاعم التي قامت بتخصيص قوائم طعام مميزة للاستمتاع بالمأكولات الرمضانية في أجواء احتفالية فاخرة. يمكنك الاستماع إلى صوت البحر أو الانغام الشرقية للعود والقانون، وتبادل أطراف الحديث مع اصدقائك وتجربة الأطباق والمشروبات الرمضانية المخصصة للسحور.

5 وجهات لتناول السحور في أفخم الفنادق في دبي

خيمة ليالي الرمضانية - فندق كمبينسكي وريزيدنسز

تعتبر خيمة ليالي الرمضانية مكانًا رائعاً للاستمتاع بوجبة السحور مع الاهل والأصدقاء قبل شروق الشمس. تتضمن قائمة الطعام الحساء والعصائر والمقبلات الساخنة والباردة والسلطات والأطباق الرئيسية مثل المشاوي العربية المُشكلة والمناقيش والشاورما. بالإضافة الى مجموعة مختارة من الحلوى من المهلبية والبقلاوة وتشيز كيك التمر وأم علي والفاكهة الطازجة المتنوعة.

يقدم السحور يومياً من 10 مساءا - 2 صباحا. ويست لون ، فندق كمبينسكي وريزيدنسز - نخلة جميرا (04444 2000).

صالة السلطان - جميرا زعبيل سراي

يقوم الشيف شين بإعداد روائع الطهي في أفخم فنادق النخلة ، لذا تأكد من الإطلاع على خيارات السحور المتاحة. تذوق مجموعة من الوجبات الخفيفة من قائمة الطعام ، التي تم تنسيقها خصيصًا لهذه المناسبة.

يقدم السحور يومياً من 11 مساءً حتى 3 صباحًا. 75 درهم للشخص في فندق جميرا زعبيل سراي. Restaurants@jumeirah.com (800323232).

حديقة رمضان - فندق شاطئ جميرا

استرخِ مع أحبائك بعد الإفطار للاستمتاع بأجواء حديقة رمضان الفاخرة المطلة على برج العرب. يشمل السحور قائمة أصناف اختيارية، تُقدم على طاولتك أو يُمكنك الاستمتاع بها في لاونج الشيشة مع عروض موسيقية على العود. استمتع بأمسية هادئة مع إطلالة على الخليج العربي.

يقدم السحور يوميًا من 9 مساءً حتى 3 صباحاً. الحجوزات 3000 درهم (مجلس خاص) ، 200 درهم (حجوزات إفطار جماعية) ، 220 درهم (الحد الأدنى للإنفاق للفرد). Restaurants@jumeirah.com (800323232)

تركواز - ريكسوس بريميوم دبي

يمكنك طلب الأطباق التركية من القائمة المحضرة مسبقاً بما في ذلك المقبلات والسلطات والشوربات والحلويات التقليدية ، إلى جانب مجموعة واسعة من المشروبات الرمضانية. تشمل القائمة شوربة لحم البقر ، وسلطة فتوش مع كينج كراب ، وأسياخ دجاج مشوية ، وسلطة روكولا ، وأكثر من ذلك.

يقدم السحور يومياً من 9.30 مساءً حتى وقت متأخر. ريكسوس بريميوم دبي ، جي بي آر (04520 0000).

خيمة أماسينا - فندق ريتز كارلتون دبي

في خيام مستوحاة من البادية الخليجية وأصوات الموسيقى العربية تقدم خيمة أماسينا تجربة فريدة للاستمتاع بالطعام الصحراوي الأصيل. من لحم الضأن المطبوخ بالمندي إلى الطاجين المطبوخ في أواني طينية أصلية ، هناك تسع محطات طعام تقدم أفضل المأكولات الشرق أوسطية مع أطباق من المغرب ولبنان إلى الإماراتية بالإضافة إلى الأطباق الفارسية المميزة. يشمل السعر المشروبات الرمضانية أيضًا.

يقدم السحور يومياً من الساعة 10 مساءً - 12:30 صباحًا. قائمة الطعام (تبدأ الأطباق من 35 درهمًا). فندق ريتز كارلتون دبي جميرا بيتش ريزيدنس (04399 4000).

المصدر: تايم اوت دبي

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