وجبة للسحور: أومليت البيض بالجبنة

أومليت البيض بالجبنة

الأومليت هو طبقٌ يُحضّرُ بشكلٍ أساسيٍّ من البيض، وتُضاف إليه عدةُ مكوناتٍ لإعطائه مزيداً من النكهة والفائدة الغذائية، وهو طبقٌ مثاليٌ جداً ليقدّم على الإفطار، وخصوصاً للأطفال وممكن ايضاً تقديمه على السحور.

مقادير أومليت البيض بالجبنة :

- ملعقةٌ كبيرةٌ حليب سائل.

- ملعقةٌ صغيرةٌ زبدة.

- ربعُ كوب جبن شيدر مَبشور.

- بيضتان.

فلفل أسود مطحون حَسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

للتزيين:

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير أومليت البيض بالجبنة :

- أولاً نخفق البيض والحليب في طبقٍ عميق، ثمّ نُتبّله بالملح والفلفل الأسود.

- ثم نُسخّن الزّبدة في مقلاة على حرارةٍ متوسطةٍ حتّى تذوب، ثمّ نَسكب عليها مزيج البيض.

- ثم نترك الأومليت على النار لمدةِ دقيقتين حتى تتحمّر من الأسفل، وتبدو حوافها محمرّةً وناضجة.

- ثم نقلّب الأومليت على الجهة الثانية، ثمّ نُضيف على سطحه جبنَ الشيدر.

- ثم نُغطّي الأومليت لمدةِ عشر ثوانٍ حتى تذوب الجبنة تماماً.

- وأخيراً، نُزيّن الأومليت برشّ القليل من البقدونس المفروم على الوجه، ثمّ نُقدّمه ساخناً، وصحتين وعافية.

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