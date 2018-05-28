5 أسباب لاضطرابات النوم في رمضان

السهر لساعات متأخّرة من الليل يسبب اضطرابات في النوم

الكثير من الأشخاص يعاني من اضطرابات نوم الناتجة عن عدّة أسباب منها: الإصابة ببعض الأمراض، أو الضغوطات النفسيّة، والتعب الشديد، إضافةً إلى تغيّر الروتين خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث يميل الناس إلى القيام ببعض العادات الخاصة بهذا الشهر، ممّا يضعف قدرتهم على النوم خلال الليل، وبالتالي عدم قدرتهم على العمل بنشاط في اليوم التالي. وفي هذا المقال سنعرفكم على أسباب اضطرابات النوم في رمضان:

1- السهر لساعات متأخّرة من الليل للعبادة، والنوم لساعات متأخرة من النهار إما لمقاومة الشعور بالجوع والعطش، أو بسبب شعورهم بالصداع.

2- المصابين بالأمراض مثل أمراض الغدّة الدرقية، حيث تزيد نسبة اضرابات النوم لديهم بسبب التغير في مواعيد تناول أدويتهم.

3- الإفراط في الأكل على وجبة الإفطار.

4- زيادة التواصل الاجتماعي ولقاء الأصدقاء والأقارب في ساعات الليل المتأخرة.

5- مشاهدة التلفاز، لأوقات متأخرة من الليل.

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