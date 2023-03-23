البوابة – من أجمل ذكريات الطفولة، تتبع تقويم رمضان . فالطفل يكون متحمساً لصيام أكثر عدد ممكن من الأيام، لذلك يقوم بترقب كل يوم جديد. لتشجيع الأطفال على الاستمرار في هذا الحماس، تعالوا نتعلم معاً طريقة تحضير تقويم رمضان في المنزل بمكونات وأدوات بسيطة، ولزيادة الحماس، سنقوم بإضافة هدايا وجوائز صغيرة يومية قبل الفوز بالجائزة الكبرى بعد انتهاء شهر رمضان.

اصنعيه بنفسك: مسجد رمضان للأطفال

اصنعيه بنفسك: تقويم رمضان للأطفال

أنت بحاجة إلى:

أكياس ورقية بنية أم ملونة (30 كيس)

أوراق ملونة

مقص

صمغ

لاصق شفاف

قلم رصاص

قلم تحديد

هدايا متنوعة مثل الشوكولاتة، الألعاب الصغيرة، الالغاز، الكتب (يفضل أن لا يراها الطفل اثناء التحضيرات)

اصنعيه بنفسك: تقويم رمضان للأطفال

طريقة العمل:

ساعدي طفلك على اختيار رسومات جميلة تعبر عن روح رمضان مثل الفوانيس والجوامع، نحن اخترنا الجوامع القديمة. قومي برسم الجوامع على الورق الملون، وساعدي طفلك على قص الاشكال بطريقة جيدة. ساعدي الطفل على لصق الجوامع على الأكياس الورقية. حاولي أن تكون الألوان متناسقة وجذابة. ساعدي الطفل على كتابة عبارات رمضانية مثل اهلا رمضان، رمضان كريم على الاكياس. اكتبي أرقام الأيام على الاكياس اليوم الأول، الثاني والثالث، الخ. الآن بعد أن يذهب الطفل الى النوم. قومي بملء الأكياس بالهدايا والجوائز التي قمت بتجهيزها مسبقاً دون أن يعرف الطفل ما هي. قومي بغلق الاكياس جيداً باللاصق الشفاف. رتبي الاكياس على الطاولة أو في مكان يراه الطفل، وقومي بإعطائه كيساً واحداً في كل يوم. هكذا سيتذكر الطفل أيام الصيام، وسيتشجع على أداء فريضة الصوم، وسيشعر بالسعادة لأنه حصل على جائزة صغيرة عن كل يوم.

ملاحظة: يمكنك طباعة الصور التي ترغبين في لصقها على المغلفات البنية أو الأكياس إذا كنت لا تفضلين الرسم والقص، ولكن الهدف من النشاط هو قضاء بعض الوقت بصحبة الأطفال والحديث معهم عن عن فضائل شهر رمضان والصيام والصدقة، والابتعاد عن العادات السيئة التي تؤذي الأخرين.

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