البوابة - هل تبحثين عن هدايا رمضانية لطيفة وسريعة لتقديمها لضيوفك من الأطفال بمناسبة شهر رمضان الكريم؟ يحلم كل طفل بأن يبدأ في الصيام وتناول وجبة السحور وتجميع الحلويات عن كل يوم يقوم بصيامه.

لمكافأة الأطفال ما رأيك بصنع نموذج هلال رمضان وملئه بالسكاكر والحلويات التي يحبها الأطفال وتقديمها لهم بعد وجبة الإفطار.

ما هي أفضل حلوى للأطفال؟

الشوكولاتة هي أفضل حلوى للأسنان. وهذا شيء جيد لأنها الحلوى الأكثر شعبية وتوجد في العديد من الحلويات. على عكس السكاكر والحلوى المصنوعة من السكر فقط، يمكن شطف الشوكولاتة بسهولة عن الأسنان ، مما يعني أنها لا تلتصق لتسبب تسوس الأسنان أو أنواع أخرى من تلف الأسنان.

أما أفضل شوكولاتة لأسنان الأطفال؟ فهي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على سكر أقل بكثير من أنواع الشوكولاتة الأخرى ، مما يجعلها وجبة خفيفة لطفلك. بهذه الطريقة ، يمكنهم الحصول على الحلويات دون التعرض لخطر التسوس. تعتبر الشوكولاتة الداكنة أيضًا مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة لطفلك.

اصنعيه بنفسك: هدايا رمضانية للأطفال

حقائب الأطباق الورقية

أنت بحاجة إلى:

أطباق ورقية مقاس 6 بوصات

وعاء صغير (وعاء بلاستيك 4 بوصة)

قلم

مقص

طلاء أكريليك

فرشاة اسفنجية

بريق

نجوم لاصقة (اختياري)

صمغ

طريقة التحضير:

قومي برسم شكل هلال على الأطباق الورقية، اطلبي من الأطفال مساعدتك في قصها باستخدام مقصات آمنة لاستخدام الأطفال. لوني الأطباق حسب رغبتك، يمكنك طلب مساعدة الأطفال في تلوين الأطباق وكتابة أسمائهم عليها. قومي بلصق الأطباق مع بعضها البعض من الحواف مع ترك الحافة الداخلية دون لاصق، يمكنك استخدام الشريط اللاصق لتبيث الأطباق. تملئ الأطباق بالحلويات والسكاكر وتوضع في سلة بانتظار موعد الإفطار.

ملاحظة:

إذا كنت ترغبين في إعطاء الأطفال المزيد من الهدايا يمكنك قص الأطباق حسب الصورة المرفقة لعمل حقيبة.

اصنعيه بنفسك: هدايا رمضانية للأطفال

حقائب ورقية لهدايا رمضان

أنت بحاجة الى:

أطباق ورقية

قلم تحديد

خيطان

مثقاب ورق

صمغ

هدايا صغيرة

طريقة صنع الحقائب:

قومي برسم شكل الحقائب الذي ترغبين في قصه. لوني الأطباق وارسمي عليها أشكال عيون وابتسامات ضاحكة. قومي بلصق الأطباق بشكل جيد للحصول على جيب. قومي بثقب اطراف الأطباق بالمثقاب وثبتي الخيط بشكل جيد. ضعي الهدايا الصغيرة في جيب الحقيبة.

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