احذري شرب هذه العصائر على الإفطار!

يعتبر شرب العصائر على الإفطار من أبرز العادات الغذائية في رمضان، خاصًة بعد صيام نهار طويل في ذلك الجو الحار، يعتقد الإنسان أن جسمه بحاجة لكميات كبيرة من تلك العصائر الرمضانية بكافًة انواعها.

ولكن مع الأسف أوضحت الدكتورة مها رداميس أخصائية التغذية العلاجية، أن شرب العصائر على الريق على الإفطار، هو واحد من أكثر الأمور الغير صحية للإنسان، وذلك لأن العصائر تحتوي على كميات عالية من السكر ويمتصها الجسم بسهولة، لذا فإنها تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم لتشعرك بحالة من الانتعاش لا تدوم لعدة دقائق، ثم يهبط هذا المؤشر مرة أخرى لتشعر بالهبوط والخمول بعد الإفطار.

كما أن شرب العصائر يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن في رمضان، وذلك لأنه يحدث خللًا في عملية تنظيم إفراز الأنسولين في جسم الإنسان، فيجعل الجسم دائمًا في حاجة لتناول السكريات بشراهة.

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