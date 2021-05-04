أضرار ممارسة رياضة رفع الأثقال قبل الإفطار!

رياضة رفع الأثقال هي من بين أكثر الرياضات شعبية وانتشاراً بين الشباب. ورغم أنها تركز في المقام الأول على العضلات إلا أن فوائدها لا تقتصر على تقوية العضلات فقط. بل تساعد أيضاً على حرق الدهون وخسارة الوزن وتحسين الأداء الرياضي والأداء في العمل، كما تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

تعتبر رياضة رفع الأثقال أو غيرها من تمارين المقاومة التي تتطلب مجهودًا شاقًا من الجسم، وينبغي قبلها أن تمد جسدك ببعض الوجبات البسيطة التي تحتوي على الكاربوهيدرات الصحية، مثل التمر والموز والمكسرات، وفقًا لما ذكرته المدربة وأخصائية التغذية زينة حابي.

ولأن الجسم يفقد الكثير من الماء على هيئة عرق أثناء تلك التمرينات، الأمر الذي له تأثير سيء جدًا على الجسم خلال ساعات الصوم، حيث قد يؤدي إلى حالات إغماء وهبوط حاد.

لذا تنصح حابي بأن أفضل وقت لممارسة تلك التمارين هو بعد ساعتين أو 3 ساعات من الإفطار، كما تنصح بعدم ممارسة أي نوع رياضة جديد خلال الشهر الكريم.

فوائد الرياضة

تحدّ وتقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنّ الرياضة تعمل على تخليص الجسم من الدهون الثلاثية، والكولسترول الضار في الجسم، ومن الأنشطة الرياضية الفعّالة في الوقاية من هذه الأمراض، التجديف، والمشي، وركوب الدراجات، والمشي.

ترفع من قدرة تحمّل عضلات الجسم والقلب، فزيادة تحمل عضلات الجسم تزيد من قدرة الفرد على ممارسة التمارين الرياضية لمدّة أطول، وترفع من مدى لياقته البدنية، والرفع القوة العضلية تتيح الفرصة للفرد العمل وممارسة التمارين الرياضية لمدة أطول دون الشعور بالتعب، ورفع قوة عضلة القلب وعضلات الجسم، وتتيح للفرد أداء المهام اليوميّة بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة.

من فوائد الرياضة تحرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية، والدهون المتراكمة تحت الجلد، وبالتالي تساعد على تخليض الفرد من الوزن الزائد، كما أنّها تحمي من الإصابة باالسمنة المفرطة.

تبني العضلات وذلك من خلال ممارسة تمارين رفع الأثقال، التي تعمل أيضاً على تحسين قووة الرباط والوتر، وتحمل على حرق جزيئات الدهون وإحلال خلايا عضلية بدلاً منها.

تقوي العظام، وذلك من خلال الإكثار من ممارسة تمارين المشي، والتنس، والرقص، وصعود الدرج، تعمل على تقوية العظام ورفع كثافتها، وبالتالي تحمي الفرد من الإصابة بهشاشة العظام.

من فوائد الرياضة أنه تخلّص من مشاعر الاكتئاب، وكذلك الضيق النفسي، وتحسن من الصحة النفسية، بالإضافة إلى الضغوطات المختلفة الناتجة عن ظروف الحياة والعمل، فخلال ممارسة التمارين الرياضية سيطغوا على الجسم مشاعر الاسترخاء، والراحة.

فوائد الرياضة أنها تقي من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكري، وأمراض المفاصل والرمايتيزم.

ترفع من مستوى مرونة الجسم وذلك من خلال ممارسة تمرين اليوغا، الذي يتطلب من الفرد البقاء في وضعيّة محدّدة لفترة طويلة من الزمن، فهذا التمرين يساعد الفرد في الحصول على جسم صحيّ، كما أنّه يرفع من مستوى مرونة الجسد.

الرياضة تزيد من ثقة الفرد بنفسه، وذلك من خلال تخليصه من الوزن الزائد، بالإضافة إلى حصوله على شكل لائق.

من فوائد الرياضة تمكّن الفرد من الدفاع عن نفسه بكل شجاعة، عند تعرّضه لأيّ اعتداء جسدي في الشارع.



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