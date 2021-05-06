5 أطعمة تمنع الإصابة بالأنيميا في رمضان

يعتبر الحديد من أهم العناصر التي ينصح بتناولها في شهر رمضان، وذلك لتجنب الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، حيث يعمل الحديد على تخلص الجسم من السموم وتنقية الدم، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنقاص الوزن. لذا سوف نعرض أهم الأطعمة التي تساهم في الحد من الإصابة بالأنيميا حسب ما ذكره موقع "WebMD"

السبانخ

السبانخ هو مصدر غنى بالكالسيوم، والفيتامينات مثل “ب 9 "، "ه"، "س" والحديد والألياف والبيتا كاروتين. فتناول نصف كوب من السبانخ يحتوي على 3.2 جم من الحديد، مما يعادل 20% من الاحتياجات اليومية من الفيتامينات للجسم.

البنجر

يحتوي على كمية كبيرة من الحديد الذي يساعد على إصلاح وتنشيط خلايا الدم الحمراء.

البروكلي

من أفضل الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين "س"، حيث يساعد على تعزيز امتصاص الجسم للحديد، بالإضافة أنه من أهم الخضروات التي تحد من الإصابة بالسرطان.

الطماطم

تحتوي على فيتامين "س" الضرورية لامتصاص الحديد من الأطعمة، كما أنها غنية باليتا كاروتين، وفيتامين "ه" الذي يساعد في الحد من الإصابة بالأنيميا.

اللحوم الحمراء

يُنصح بتناول الكبد والكلى في اللحوم الحمراء، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد الذي يحد من الإصابة بالأنيميا.

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