أول جمعه في رمضان اللهم إني أسألك تفريجاً لكل هم، واستجابه لكل دعاء، وشفائاً لكل مريض، وغفراناً لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج، اللهم انها اول جمعة في رمضان فاغفر لنا واعفو عنا واهدينا الى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين جمعة مباركة.

دعاء أول جمعة في رمضان

اللهم ارفَع اسَمي واسَم والدي ووالدَتِي وأهِلي وأقِربآئي وأحبائي وأصدقائي وكل منْ له حَق علي وجميع المسلمين مع قَائمَة العُتَقاء مِنْ النَار فى هذه الجمعة وهذا الشهر المبارك.

في يوم مبارك ك جمعة في شهر رمضان أسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعائنا.

اللهم في اول جمعة فى رمضان أكتب لنا الخير وأسعد فيها قلوبنا.

اللهُم إجعلنا في يوم الجمعة ممن عفوت عنهُم ورضيت عنهُم وغفرت لهُم وحرمتهُم من النار.

يا رب في اول جمعة فى رمضان ارزقنا فرح يعقوب وفرج يونس وصبر ايوب.

اللهم أكتب لنا اليُسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعا.

في ليلة الجمعة المباركة من رمضان ربي خذ همي و هم من أحب و ذنبي و ذنب من أحب و تعبي وتعب من أحب و أسعد قلبي و قلب من أحب وكل مافي صدورنا فحققه ياكريم.

في اول جمعة فى رمضان اللهم أني أسألك تفريجا لكل هم واستجابه لكل دعاء وشفاء للمريض وغفران لكل ذنب ورزقا لكل محتاج الحمد لله على نعمة الاسلام.

يا رب في أول جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.

وفي أول جمعة في رمضان اللهم إجعلني أبكي فرحاً من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

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